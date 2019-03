Ústecký kraj /ANKETA/– Krajská organizace České unie sportu v Ústeckém kraji ve spolupráci s Deníkem přináší další nominaci na nejlepšího sportovce Ústeckého kraje, tentokrát za únor.

Děčín

Milan Myšík, Cannondale KUR Enduro, enduro

Maličký biker odstartoval novou sezónu skvěle. Na sedmém ročníku Enduro Challenge Madeira vybojoval v nabité konkurenci vynikající třetí místo.



Chomutov

Ondřej Šarša, Florbal Chomutov, florbal

Kapitán a tahoun prvoligového florbalového Chomutova. V letošním ročníku druhé nejvyšší soutěže vynechal Šarša pouze jeden duel a ke třetímu místu po základní části přispěl pětadvaceti kanadskými body.



Litoměřice

Tomáš Král, HC Stadion Litoměřice, hokej

Litoměřický brankář se výraznou měrou podílel na postupu kališníků do play-off. V osmi únorových utkání nenastoupil pouze při porážce ve Vsetíně a pak s Českými Budějovicemi a Prostějovem, kdy pykal za blikanec v Přerově. Tam tři minuty před koncem neudržel nervy a udeřil vyrážečkou do obličeje dojíždějícího Davídka. Oba duely bez Krále Litoměřice prohrály. Kromě vychytaných výher s Benátkami a Slavií se Král vrátil ve velkém stylu. Udržel nulu proti Kadani, v klíčovém souboji o play-off na Kladně zastavil 39 ze 43 kladenských pokusů, navrch chytil tři nájezdy a byl jedním ze strůjců postupu do vytoužené osmičky.