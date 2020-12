Výborná stíhací jízda, ale také řada chyb na startu. Takový byl pro lounskou naději Pavla Jindřicha úvodní letošní start ve světovém poháru cyklokrosařů v Táboře. S desátým místem byl spokojený “tak napůl”. Aktuálně už se ale junior v sezoně plné zrušených závodů a tréninkových omezení chystá na další vrchol, na domácí šampionát. V Kolíně bude patřit k favoritům.

Při letošní premiéře světového poháru v Táboře z toho bylo desáté místo. Spokojenost?

Jsem spokojený tak napůl. Mám z toho trochu rozpačité pocity, míchají se ve mě. Doufal jsem v lepší výsledek, udělal jsem ale po startu spoustu chyb. Spadl jsem asi až na 25. místo a musel jsem dotahovat. Kdybych tam byl od začátku ve špičce, mohlo to být o mnoho lepší. Na kdyby se ale nehraje. Ale na druhou stranu desítka ve světovém poháru není úplně špatná.

Co se stalo, že jste se na začátku prvního kola propadl z druhé řady na startu až do třetí desítky?

Hned na startu jsem nenacvakl, tam jsem se hodně propadl. Pak jsem se snažil to co nejrychleji stáhnout a ještě v první polovině úvodního kola jsem měl kolizi na jedné z meziček se soupeřem. A zase jsem ztratil. Jak říkám, spousta chyb.

Vydal jste se pak na stíhací jízdu a rychle se prokousával dopředu. Z třetí desítky až na desátou pozici.

Táborská trať je těžká a i když jsem na tom byl fyzicky dobře, stálo mě to stíhání spoustu sil a výš už to pak nešlo.

Vyhrál nakonec váš reprezentační kolega Stránský, se kterým jste na posledním závodě národního poháru dokázal držet krok až do závěru a až na konec závodu jste jezdili srovnatelně. Co chybí, aby byly vaše výsledky ještě lepší?

Myslím, že na to mám. Fyzicky i technicky. V Táboře se opravdu nepovedl ten start. Věřím, že se špičkou dokáži jezdit.

Za pár dní půjdete na start jednoho z vrcholů sezony. Republikového šampionátu. Co by Pavel Jindřich rád přivezl z Kolína zpět do Loun?

Když nebude medaile, tak spokojený nebudu. A jaká? Uvidíme (směje se).

Jaká je zatím z vašeho pohledu sezona, ve které se spíše závody ruší než jezdí? Přišli jste například také o evropský šampionát.

Je to škoda, divná sezona. Rozjela se dobře, pak se ale začalo vše rušit a už to vypadalo, že se nebude jezdit vůbec. Naštěstí alespoň něco můžeme jezdit. Super, že se světový pohár rozjel. Jsem moc rád, že opět můžeme závodit.

Za závody jste vyjeli letos také do Švédska a Polska.

Ano, ve Švédsku jsem byl 4. a 6., v Polsku 1. a 2. Do Švédska jsme jeli pro body do světového žebříčku, který potom ale stejně zrušili. A do Polska hlavně aby se závodilo, aby byla nějaká závodní zátěž.

Doma jste začal sezonu šestým místem v Mladé Boleslavi a pátým v Holých Vrších.

Měl jsem v srpnu delší volno, pak jsem onemocněl a tak to ještě nebylo úplně ono.

Po přestávce pak třetí v Rýmařově a druhý v Jičíně.

Forma jde, doufám, nahoru. Už to bylo lepší.

Dalším vaším cílem v sezoně budou světové poháry. Před pár dny přišla zpráva, že se některé mají zase rušit. Pokud se ale nějaké světové poháry pojedou, jaký tam bude váš cíl?

Chtěl bych tam ukázat, že na špičku mám. Cíl je desítka, první pětka by byla super. No a třeba by to mohlo i cinknout (usmívá se).

A hlavní vrchol světový šampionát.

Pokud se nominuji, budu tam mít určitě podobný cíl, jako ve světových pohárech.

Pavel Jindřich

Lounský cyklokrosař je druhým rokem v kategorii juniorů. Loni poprvé sbíral zkušenosti na MS a ve světovém poháru, vyhrál dva závody národního poháru, na MČR dojel sedmý. Letos v létě vybojoval zlato na MČR v časovce družstev, pátý byl v individuální časovce. Patří mezi největší mladé talenty českého cyklokrosu.