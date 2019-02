Most - Na turnaji se jim vyloženě dařilo!

Žatecký G-Titán Hany Greisiger (vpravo) při vítězném zápase. | Foto: archiv oddílu

V minulých dnech se v Mostě konal mezinárodní turnaj v kick-boxu Christmas cup. Za žatecké G-Titány nastoupili David Nekola, Sláva Špác, Hany Greisiger, David Meduna a Jan Minář.

Všichni tito bojovníci nastoupili v plnokontaktní kategorii K-1, která měla v každé váhové kategorii pyramidu, po které všichni G-Titáni vystoupali až na stupně vítězů a stali se tak nejúspěšnějším týmem turnaje.

V kategorii do 67 kg rozdrtil 3:0 žatecký David Nekola Ječmena z RVI boxing Karlovy Vary, ale ve finále bohužel prohrál těsně na body 1:2 s Dubovickým ze Schejbals gymu z Lovosic. Po pěti kolech tvrdého boje David Nekola dovezl zasloužený stříbrný pohár.

V kategorii do 75 kg porazil Jan Minář 3:0 Davida Ilju z Muay-Thai Praha a o postup do finále prohrál s Miroslavem Macákem z RVI boxing Karlovy Vary tím, že mu trenér Roman Šifalda hodil do ringu ručník, neboť nováček Honza Minář nemohl stačit na zkušeného borce Macáka a trenér tak předešel případnému zranění Mináře. Ten skončil na krásném 3. místě. Pro Jana Mináře, který má již dva vyhrané zápasy, je to velký úspěch, protože začal boxovat teprve v loňském roce.

Stříbro pro nováčka

V téže váhové kategorii, tedy do 75 kg nastoupil poprvé v mužské kategorii teprve šestnáctiletý Hany Greisiger a začal famozně. Hned v prvním kole jeho soupeře Roberta Pecinu z RVI boxing Karlovy Vary počítali. Pecina se díky konci prvního kola z otřesu vzpamatoval a zápas doboxoval, ale verdikt 3:0 pro Hanyho Greisigera byl jasný. Tímto vítěztvím dosáhl Greisiger na krásnou stříbrnou medaili, neboť do finále nemohl nastoupit kvůli zranění nohy.

Žatecký matador a nejstarší závodící G-Titán Sláva Špác podal standardní výkon v kategorii do 71 kg a porazil Plíška z Milenium gym Kolín. Zvítězil tak ve své váhové kategorii a přivezl do Žatce cenný zlatý pohár.

Na turnaji opět kraloval novopečený otec David Meduna, který nastoupil do svého jedenáctého zápasu proti mnohem zkušenějšímu Lupínkovi ze Schejbals gymu Lovosice, který měl již svůj třiadvacátý duel. Lupínek trápil Medunu celé první kolo a začátek druhého. Meduna toto trápení ale ukončil tvrdým kopem z otočky do soupeřových žeber. Lupínek se po tomto kopu sesunul k zemi a nebyl ani schopen jít na vyhlášení zápasu. Meduna tak vyhrál KO a zlatý pohár v kategorii do 81 kilogramů.

Ladislav Blail