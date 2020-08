Jak zatím vypadá příprava? Stačili jste sehrát nějaké přátelské utkání?

Příprava dokonce již skončila. Trénujeme v hale a k tomu hrajeme pohár. Kromě klasické přípravy jsme udělali výjezdní soustředění v Mostě, kde jsme absolvovali jedno utkání. Zapracovali jsme posily a i nadějné juniory. Uvidíme, jak jsme v létě pracovali, protože soutěž je již za dveřmi. První utkání divize se hraje již 12. září.

Co se v týmu změnilo během léta?

Přišli Hrdlička, Turek a prodloužili jsme hostování Pačmagovi. Zranění si vyléčil Bendl. Z juniorů nově zkoušíme Klokočníka, Poláka, Castrilla, Kopeckého a Lindnera. Myslím, že v týmu bude dobrá chemie. Nikdo neodešel, takže máme zdravou konkurenci o místo v sestavě. Sezona je dlouhá a náročná, proto je třeba mít širší kádr. Osobně věřím, že kluci z týmu všechna utkání odmakají, že nechají na hřišti všechno.



Na co se do nové sezony zaměřujete? Co je podle vás potřeba zlepšit?

Obecně nás trápí koncovka. Hrozně se nadřeme na gól, těžko utkání lámeme. Někdy je to i o psychice hráče, ale pilujeme především střelbu a koncovku.

V neděli hrajete doma pohár s Litvínovem. Jaký očekáváte zápas s papírově silnějším soupeřem.

Nějakou taktiku připravenou máme, ale předem se omlouvám, nebudu ji z pochopitelných důvodů prozrazovat. Klíčové pro úspěch je soustředit se na sebe, na svůj výkon a maximální nasazení celého týmu.

Je vůbec možné na takto kvalitního soupeře vyzrát, nebo je to spíš sci-fi?

Je to sport, tam je možné všechno. Nevadí mi, když tým prohraje, ale chci vidět, že hráči nechají na palubovce všechno. V Lounech je na florbale pěkná kulisa, pořadatelé se snaží a za to nás chválí i soupeři. Když k tomu náš tým přidá pěkný sportovní výkon, můžeme soupeře potrápit. Rozhodně mu postup nedáme zadarmo!