V Ústeckém kraji je výsledek jednoznačný. Jasná volba padla na Tomáše Součka. Fotbalový reprezentant září v Premier League v dresu West Hamu, kam letos přestoupil za částku ve výši zhruba 520 milionů korun, což je rekord za odchod hráče z české ligy. Souček získal 15 hlasů a porazil hokejistu Davida Pastrňáka, kterého volilo 9 lidí.

O prvenství v Libereckém kraji se přetahovali fotbalista Tomáš Souček a sněhová obojživelnice Ester Ledecká. V těsném hlasování nakonec uspěla olympijská vítězka v lyžování i snowboardu Ledecká z liberecké Dukly, která získala 16 hlasů. Český reprezentant a záložník West Hamu posbíral jen o tři hlasy méně.

„Zvolila bych Součka, který udělal velký progres. Dařilo se mu ve Slavii a teď i v Anglii, přitom ten přesun do zahraničí nebyl jednoduchý. Hlasitě si říká o další angažmá v ještě větším klubu,“ zdůvodnila svoji volbu volejbalistka liberecké Dukly Lucie Kolářová, jejíž bratr Ondřej Kolář chytá za Slavii, kde si Souček udělal jméno.

Zdroj: ČTK / ČTK

Pro záložníka West Hamu se vyslovil i hokejista Jiří Severa. „Za mě by to měl být Tomáš Souček, protože se tady o něm před pár lety říkalo, že nemá ani na českou ligu, a nakonec to dotáhl až do Premier League. A to by měla být motivace pro každého mladého hráče,“ nechal se slyšet útočník prvoligového Slovanu Ústí.

Naopak bývalý fotbalový reprezentant Milan Fukal dal hlas hokejistovi Davidu Pastrňákovi, který se stal nejlepším kanonýrem NHL. „David Pastrňák vyčnívá nad všemi, z nominovaných předváděl nejvýraznější výkony. Je výjimečný i díky svému věku, v zámoří nám dělá dobré jméno. Nechci snižovat kvalitu ostatních, ale tenhle rok se hodnotí z důvodu covidu složitě. Sportovci neměli tolik příležitostí, kde by mohli zaujmout.“

Děčínský biker Milan Myšík zvolil dráhového cyklistu a mistra Evropy Tomáše Bábka. „Je neuvěřitelné, jak jeho křivka výkonnosti a výsledků roste každým rokem. V nabité konkurenci je to obdivuhodné. Navíc jeho podmínky nejsou vůbec srovnatelné s těmi světovými.“

Ústecký kraj

Antonín Pištěcký, basketbal, trenér Sluneta Ústí nad Labem - Ondřej Palát

Tereza Ajdini, stolní tenis, SKP Ústí nad Labem - Martina Sáblíková

Josef Rajchert, karate, šéftrenér Sport Union Ústí nad Labem - Ester Ledecká

Vasil Kušej, fotbal, útočník FK Ústí nad Labem - Tomáš Souček

Václav Jirkovský, hokejbal, obránce Elba DDM Ústí nad Labem B a Bazzy Děčín - David Pastrňák

Radim Jankovský, fotbal, trenér FK Ústí nad Labem ženy - Ester Ledecká

Václav Strádal, fotbal, trenér TJ ČSAD Libouchec - Petra Kvitová

Jiří Severa, hokej, útočník HC Slovan Ústí nad Labem - Tomáš Souček

Jan Šotnar, basketbal, trenér Slavoj BK Litoměřice - Tomáš Satoranský

Jan Novotný, fotbal, předseda Okresního fotbalového svazu Litoměřice - Tomáš Souček

Jan Fišera hokej, sportovní ředitel HC Stadion Litoměřice - David Pastrňák

Vladimír Čichovský, hokej, předseda HC Roudnice nad Labem - Martina Sáblíková

Jaroslav Stehlík, šerm, předseda šermířského oddílu Slavoj Litoměřice - Petra Kvitová

Jan Řebíček, zástupce České unie sportu Litoměřicko - Markéta Davidová

David Lisec, fotbal, sekretář SK Roudnice nad Labem - Markéta Davidová

Tomáš Rain, fotbal, FK Baník Most-Souš – Tomáš Souček

Adéla Stříšková, házenkářka, DHK Baník Most – Martina Sáblíková

Jiří Tancoš, trenér, DHK Baník Most – Ester Ledecká

Matěj Kácovský, motorsport, HKC Racing Team Most – Ester Ledecká

Josef Flekáč, historický šerm – Petra Kvitová

František Kordík, trenér, Krasobruslení Most – Martina Sáblíková

Veronika Šípová, házená, DHK Baník Most – Petra Kvitová

David Kämpf, hokej, Chicaga Blackhawks – David Pastrňák

Michaela Krejzová, basketbal, BK Levharti Chomutov – Tomáš Satoranský

Veronika Aulichová, basketbal, BK Levharti Chomutov – Petra Kvitová

Martin Bocian, florbal, Florbal Chomutov – David Pastrňák

Jakub Terešák, Motokros klub Málkov – David Pastrňák

Michal Žižka, hokej, Piráti Chomutov – Tomáš Souček

Martin Boček, fotbal, FC Chomutov – Tomáš Souček

Pavel Sedláček, fotbal, TJ Oldřichov – Tomáš Souček

Vladislav Tuláček, skotské hry, Teplice – Martina Sáblíková

Roman Kliský, fotbal, FK Novosedlice – Tomáš Souček

Miroslava Ernestová, běhání, Běkodo Teplice – Martina Sáblíková

Luboš Walter st., squash, 1. SQ Teplice – David Patrňák

David Černý, fotbal, FK Teplice – Tomáš Souček

David Vencl, freediv, Teplice – Tomáš Satoranský

Roman Habásko, psí spřežení, Podbořany – Ester Ledecká

Tomáš Pikl, florbalista, Lokomotiva Louny – David Pastrňák

Radek Příhoda, bývalý fotbalový rozhodčí, Louny – Tomáš Souček

Vojtěch Trup, fotbal, FK Louny – Ester Ledecká

Petr Zinek, hokej, Slovan Louny – David Pastrňák

Václav Ševčík, házená, Lokomotiva Louny – Tomáš Souček

Jan Hřích, atletika, AK Louny – Tomáš Souček

Ondřej Bláha, fotbal, FK Varnsdorf - Petra Kvitová

Milan Myšík, cyklistika/enduro, Norco Kur Enduro Team - Tomáš Bábek

Michal Oliverius, hokej, HC Děčín - Martina Sáblíková

Radek Štol, fotbal, SK Dobkovice - Tomáš Souček

Vlastimil Chod, fotbal, SK Stap Tratec Vilémov - Tomáš Souček

Eduard Kotásek basketbal, BK ARMEX Děčín - Tomáš Souček

Martin Mach, basketbal, BK ARMEX Děčín - David Pastrňák

Liberecký kraj

Benjamin Vomáčka, fotbal, Jiskra Mšeno - Tomáš Souček

David Pabiška, motocyklový závodník, Jantar team - Markéta Davidová

Jakub Žoček, futsal, FTZS Liberec - David Pastrňák

Jan Macaj, multisportovec, Sokol Ruprechtice - Markéta Davidová

Soňa Hořínková, badminton, Slovan Vesec) - David Pastrňák

Michal Hájek, házená, Liberec Handball - Tomáš Satoranský

Štěpánka Němcová, šerm, Lokomotiva Liberec - Ester Ledecká

Jakub Hojdar, basketbal, BA Lynx Liberec - Tomáš Satoranský

Milan Vágner, judo, Judoclub Liberec - Tomáš Satoranský

Veronika Černá, fotbal, FC Slovan Liberec - Tomáš Souček

František Halíř, sáně, Dukla Liberec - Tomáš Bábek

Lubomír Majšajdr, tenis, LTK Liberec - Petra Kvitová

Kryštof Krýzl, alpské lyžování, Dukla Liberec - Ester Ledecká

Nikol Kučerová, skicross, Dukla Liberec - Ester Ledecká

Roman Koudelka, skoky na lyžích, Dukla Liberec - Ester Ledecká

Lucie Kolářová, volejbal, Dukla Liberec – Tomáš Souček

Prokop Ferdan, florbal, FBC Liberec - David Pastrňák

Markéta Valešová, florbal, FBC Liberec - Martina Sáblíková

Rudolf Věchet, fotbal, Dubnice - Tomáš Souček

Radim Věchet, fotbal, Dubnice - David Pastrňák

Jan Javůrek, volejbal, Česká Lípa - Jiří Prskavec

Adam Reichelt, fotbal, Loko Česká Lípa - Tomáš Souček

Daniel Ryl, fotbal, Lokomotiva Česká Lípa - Martina Sáblíková

Jan Kubišta, fotbal, Lokomotiva Česká Lípa - Ester Ledecká

David Derka, florbal, FBC Česká Lípa - Tomáš Satoranský

Radek Barkmann, florbal, FBC Česká Lípa - Tomáš Souček

Lukáš Volek, fotbal, Arsenal Česká Lípa - Tomáš Souček

Daniel Kýček, fotbal, Jestřebí - Tomáš Souček

Karel Kruliš, futsal, Démoni Česká Lípa - Tomáš Souček

Pavel Caizl, futsal, Démoni Česká Lípa - David Pastrňák

Jan Kvasnička, fotbal, Skalice - Tomáš Souček

Pavel Kolář, fotbal, Jestřebí - Tomáš Satoranský

Michal Hanl, fotbal, Pertoltice - Tomáš Souček

Lukáš Jedlička, osobní trenér - Tomáš Souček

Milan Fukal, fotbal, Kokonín – David Pastrňák

Miloš Morávek, bývalý sáňkař, Jablonec – Ester Ledecká

Dušan Molitoris, atletika, TJ LIAZ Jablonec – Tomáš Souček

Martin Valenta, kickbox, Jablonec - Ester Ledecká

Jan Čmejrek, basketbal, Jablonec – Ester Ledecká

Martina Ptáčková, kickbox – Ester Ledecká

František Dědeček, házená, Jablonec – Ester Ledecká

Jan Hásek, lyžování, SKI klub Jablonec – Ester Ledecká

Pavel Benc, bývalý lyžař – Ester Ledecká

Eva Mikulová, atletika, TJ LIAZ – Markéta Davidová

Ondra Zelený, cyklistika – Ester Ledecká

David Bartel, hokej, Vlci Jablonec – Ester Ledecká

Adam Pelta, fotbal, Jiskra Mšeno – David Pastrňák

Martin Bergman, fotbal, FK Jablonec - Ester Ledecká

Vladimír Zajíček, volejbal, TJ Bižuterie – Ester Ledecká

Hubert Rieger, fotbalista FK Harrachov – Ester Ledecká