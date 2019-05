Chomutov – Plavecký Memoriál Jaroslava Jezbery v Chomutově vyšel ze zástupců žateckého oddílu Jazzmani nejlépe Jakubovi Kroulíkovi, který skončil v disciplíně 50 metrů prsa čtvrtý.

Jakub Kroulík | Foto: SK Jazzmani Žatec

Kromě „brambor“ ze závodu prsařů přispěl Kroulíkk pátému místu smíšené žatecké štafety. Kromě něho ji tvořili ještě Rábová, Zusková a Lím. Páté místo je velmi dobrým počinem Žatečanů, vždyť na startu bylo celkem 27 štafet.



Kroulík skončil v první desítce ještě při závodech 50 metrů volný způsob, 50 metrů znak a 50 metrů motýlek.



Nebyl z Žateckých jediný, kdo se dostal do desítky. Simona Vavriková uspěla na trati 50 metrů znak, Johana Rábová v disciplíně 50 metrů prsa, Jan Lím na 50 metrů znak a 50 metrů prsa a Michal Provazník se vešel do desátého místa na trati 50 metrů prsa. Neztratili se ani mladí Vanesa Diepoldová a Jan Lukeš. (oh)