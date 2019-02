V úvodní dvojici nastoupil ne zcela zdravý Jarolím a nezačal zle. První půlku vyhrál a zdálo se, že vedení udrží až do konce. Jeho soupeř však druhou padesátku zahrál výtečně a nakonec duel otočil ve svůj prospěch o 15.

Ve druhé dvojici držela krok se soupeřem Chotová jen v plných. V dorážce byl soupeř výrazně lepší a vyhrál celkově o 57. Vůbec se tentokrát nedařilo Ptáčkovi mladšímu. Plné ještě podržel, ale dorážku totálně pokazil a prohrál o 43. Lokomotiva rázem prohrávala 0:3 o 115 a vše vypadalo beznadějně.

Šanci na zvrat dala ve čtvrté dvojici Ptáčková. I když soupeř se držel statečně, dokázala ho v závěru udolat a výhrou o 21 kuželek připsala Žatci první bod. Její manžel začal výborně a vypadalo to na jednoznačné a vysoké vítězství, jeho soupeř kazil hlavně dorážku. Ta nakonec přestala poslouchat i domácího borce, ale vypracovaný náskok naštěstí udržel a uhájil tak výhru o 27.

Do poslední dvojice tak na Čabouna „zbylo“ 67 kuželek. A to je hodně. Že je ale vše možné, se nakonec ukázalo právě v tomto duelu. Už na půlku smazal 40 a před poslední dorážkou už Lokomotiva ztrácela jen 5 kuželek. Vypadalo to velice nadějně, ale soupeř bojoval. Domácí hráč už měl doházeno a soupeři zbývali tři hody. Naštěstí už devítku nedorazil, a tak Lokomotiva vydřela konečnou výhru o 6 kuželek, když Čaboun vyhrál o 75.

Žatec A - Most B 5:3 (2378:2372)

Žatec: Jarolím 404, Chotová 371, Ptáček ml. 361, Ptáčková 417, Ptáček sen. 388, Čaboun 437

(jj)