Ať se práší za kočárem, jako by si říkali piloti. Jakmile někdo střihnul zatáčku, vzedmul se za tahačem oblak prachu a jezdci za ním nic neviděli. „Chvílemi to bylo hodně nebezpečné. Občas nebylo vůbec nic vidět. Ve stošedesátce se jelo pět vteřin poslepu, jak se vířil prach,“ popisoval Lacko.

Jako když mu hoří pod zadkem. Lacko se v kabině smaží. Sauna v kombinéze a helmě

Lacko si úvodní den třetího podniku sezony na pohár nesáhl. V úvodní dvojnásobně bodové jízdě vybojoval čtvrté místo, v závodě s handicapem skončil šestý. „Líp to nešlo, bojoval jsem co to šlo,“ konstatoval český jezdec, který měl na Slovensku domácí prostředí.

Na tribunách ale zněla i Maďarština. Slovakia Ring totiž leží kousek od maďarských hranic a fanoušci tak dorazili povzbudit suveréna letošní sezony Norberta Kisse. Úřadující šampion a lídr seriálu se jim odvděčil prvním a druhým místem.

„Kiss jede jako z jiného světa, s ním nejde závodit,“ žasnul Lacko. „Od nás to nebylo špatné. Víme, co chceme vylepšit. Budeme doufat, že to v neděli bude ještě lepší,“ bilancoval první den závodního víkendu.

Klíčem k úspěchu je kvalifikace. Jenže na dlouhém slovenském okruhu piloti stihnou během desetiminutového slotu sotva dvě ostrá kola. „Tady se toho nedá moc vymyslet. Podívejte se na ty gumy, jak vypadají. Po dvou měřených kolech jsou úplně mrtvé,“ kroutil hlavou Lacko.

Sestry Kolocovy čeká pekelný debut. Dakar slibuje víc pouště a náročnější etapy

Jezdce Buggyry naštvalo, že FIA po hromadné bouračce při minulých závodech v Maďarsku změnila pravidla při letmém startu. „Musíme mít mezi sebou mezeru minimálně na jeden tahač, jako bychom byli rekreační závodníci. Nemůžeme jet ve formaci jako v ostatních sériích, takže ani nejde bojovat na startu. Asi se komisaři po Maďarsku lekli, že závodíme… To se mi nelíbí. Jestli to takhle půjde dál, tak na nás lidi nebudou chodit.“

Druhý pilot české stáje Téo Calvet z Francie dojel v sobotu čtrnáctý a jedenáctý.