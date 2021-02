Co vám rok s covidem dal a co naopak vzal? Mám na mysli především nemateriální věci.

Rok s covidem nám všem vzal rok života - ve smyslu volného pohybu. Mě naučil více pokory a donutil mě trávit více času doma. Společnost jako celek mi ukázala, že manipulovat s lidmi je lehčí, než jsem si myslel. Bohužel v negativním slova smyslu.

Jak jste nyní na tom vy, nohejbalisté?

Nohejbal, jakožto amatérský sport, má stopku. Loni jsme hráli improvizovanou a nakonec kvůli nouzovému stavu, nedokončenou soutěž. Poslední trénink, jež nám tato pandemie a její interní česká pravidla umožnila, byl v prosinci. Jinak hrát nelze.



Jak trávíte bez nohejbalu svůj čas?

Můj čas? Trávím ho sportem - běžky, běh, posilování. Slovy adiktologa (lékaře, který se zabývá závislostmi - pozn. autora) - jsem závislý na pohybu. Jinak čas trávím prací a rodinou.

Nedávno jste se stal znovu tatínkem, to je velká změna. Cítíte, že sport trošku ustupuje do pozadí, přestože jste na něm závislý?

Ano, je to tak. Jsem podruhé hrdým otcem, starší dceři bude 12 let. Zásah do života to samozřejmě je, ale vítaný a očekáváný. Sport je pro mě v mém dosavadním životě vždy možností se odreagovat a odpočinout si mentálně. Proto na ústupu není. I když musím itinerář dne více nahušťovat, tak se to díky toleranci manželky dá zvládnout.



Jak vám jde tak dlouhou dobu mentálně zvládat? Necítíte, zvlášť ve vašem věku, trošku demotivaci?

Demotivující?? Toť otázka. Já osobně nepamatuji takhle dlouhou neherní pauzu, co se nohejbalu týče. Můj úhel pohledu jakožto hráče a zároveň lékaře je ale odlišný. Vidím denně mraky těžkých onemocnění, pacientů, kteří nemají příznivou prognózu. Proti láteřit na tuto dobu mi přijde v tomto kontextu směšné. Zvládat jde všechno. Byly éry v historii lidstva, které byly o dost těžší.

V praxi se s covidem setkáváte, jak jste již nakousl. Myslíte, že současná opatření jsou přiměřená a dostačující? Nebo byste volil jinou cestu, například "švédskou"?

Mně asi nepřísluší hodnotit míru účinnosti preventivních opatření. Ani ve Švédsku to moc nefunguje. Vlastně neznám zemi, kde by nad virem SARS-CoV2 vítězili. V praxi v ordinaci vidím denně nemalé kvantum případů, jež nedopadají příznivě. Proto mám stále pokoru před tímto typem onemocnění a nadále hlásám obezřetnost a bdělost. V mediích a na sociálních sítích často probíhají hoaxy ohledně léčby, očkování atd.



Musíte nyní řešit v práci především covid? Neupozadil ostatní onemocnění a zdravotní problémy?

Smutnou pravdou bohužel je, že nyní existuje jen jedno infekční onemocnění - covid. U mě to tak není, ordinuji nadále ve stejném režimu. Ale spousta výkonů, jež se s vynuceným prodlením uskuteční, by mohla vést k rychlejšímu a efektivnějšímu procesu regenerace u pacientů, pokud by byla provedena dříve.



Souhlasíte s tím, že největší dopad bude mít pauza na děti? Na jejich vztah ke sportu… Je teď na rodičích, aby děti u sportu udrželi a aktivovali je, nebo myslíte, že dítě, které má sport v krvi, u něj zůstane, i když se mu nikdo odborně nevěnuje a nevede ho?

Musíme si uvědomit, že pohyb nemá vliv jen na obezitu, ale na i na vývoj a sílu kosterní, svalové, endokrinní, vegetativní, respirační, kardiovaskulární, metabolické, imunitní i psychické soustavy jedince. U dětí to vždy bylo a bude o rodičích. Je jasné, že v této době to není jednoduché, ale základ bude vždy ležet na rodičích. Bez tlaku okolí, rodičů nebo trenérů, mám tím na mysli pozitivní tlak, nám dítě u sportu nevydrží.

Jak ale děti v nepříznivé epidemické situaci dostat na sportoviště? Byl byste pro jejich testování, potažmo i pro testování amatérů? Nebo by alespoň dětem měl být umožněný sport bez omezení?

Tohle je otázka, nad kterou se pozastavují všichni odborníci. Vždy je třeba zvážit pozitiva i negativa takovéto akce. Protože 95 % populace vůbec netuší, jak testy, ať už antigenní či PCR nebo z krve na protilátky, fungují. Je těžké se o tomto bavit. Jsem samozřejmě pro sport, ale ne za každou cenu.



Ondřej Holl