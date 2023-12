Legendární šestijamkové přírodní golfové hřiště v Krásném Dvoře u Podbořan končí. Stát totiž neprodloužil golfovému klubu nájem pozemku v zámeckém parku. "Je to škoda, bohužel z důvodů neprodloužení nájemní smlouvy s zámkem Krásný Dvůr již není možné od nového roku hřiště provozovat. Třicetiletý nájemní vztah je v podstatě ze dne na den pryč," potvrdila z vedení klubu GC Club Krásný Dvůr Lucie Svěráková, mimo jiné trenérka a rozhodčí.

Šestijamkové přírodní golfové hřiště v Krásném Dvoře u Podbořan končí. Foto: Facebook/GC Club Krásný Dvůr | Foto: Deník/VLP Externista

"Byli jsme v nájemním vztahu a řekli nám, že si Národní památkový ústav nepřeje na svých pozemcích sportovní aktivity. Zrušili tam například i koně. Končit údajně mají i další místa Lázně Kynžvart a Štiřín u Prahy. Golfová hřiště na pozemcích u zámků budou podle všeho do budoucna odepsaná.,, U nás se jednalo jen o začátek. Bylo to jednoduché v tom, že jsme nízkonákladové hřiště. Poslali nám po výměně kastelánky na kastelána dopis, že se máme všechno odstěhovat a za dva měsíce je konec…"

"Náhled na využívání areálů se za posledních třicet let výrazně posunul. Pronájem pozemků pro golf není vhodnou a žádoucí formou využití areálů se správou památkových objektů,“ reagovala podle portálu golfovenoviny.cz generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková na dopis prezidenta klubu Jiřího Veldena, který se snažil situaci zvrátit.

Zámek měl přitom z golfistů, potažno z nájemních vztahů, finanční příjem. "Nebylo to tak, že bychom tam byli na dobré slovo. Za pozemky jsme pravidelně platili, byl tam roční nájem, byla pronajímaná hájenka, kde byla obsluha hřiště, plus něco navíc platil i golfový klub. Nyní budou budovy prázdné, budou chátrat a zámek bude muset na své náklady louku sekat," uvedla Svěráková, která v klubu působí jako hlavní trenér dvacet let: "Dělám začátečníkům od roku 2005 zelené karty, všem členům a lidem, co tu prošli začátky. Mohlo jich být až sto."

Zajímavostí je, že na hřišti v Krásném Dvoře trénoval mimo jiné juniorský český mistr a jeden z velkých republikových talentů Martin Zimerman, jenž nyní bude muset dojíždět do Podbořánek. Vyhrál republikový šampionát do 14 let nebo Národní golfovou tour mládeže, tedy sérii pěti turnajů. Své první golfové krůčky zde například absolvovali Jaroslav a Jakub Kohákovi, Ondřej Hejma, Jaromír Bosák nebo Antonín Ebr a Čeněk Lorenc.

Končící hřiště bylo primárně určeno pro nové zájemce. "Pro lidi, kteří si chtěj zahrát golf a nehodlají jít na luxusní hřiště. Mohli tady zvládnout začátky a naučit se to. Kariéru tady u nás zahájilo strašně moc golfistů, kteří pak odešli do jiných klubů. Není to o tom, že bychom každého hned lanařili. Spousta zájemců tady odehraje rok, odbouchá si základy, trochu nám to poničí a pak odejdou do Podbořánek, Bítozevse nebo dál do Karlových Varů."

Místo mělo své kouzlo. "Je škoda, co se stalo. Místo toho parku je kouzelné, krásné, je tam rozhledna. Je to opravdu veřejné místo, kam může každý. Klidně rodinka, která to nikdy neměla v ruce, půjčila si vybavení a může jít za 150 nebo 200 stovky na celý drn hrát. To jinde jinde nereálný a ty ceny se pohybují řádově jinde."

Členové podle mohou podle Svěrákové využít hřiště v golfovém resortu GC Podbořánky nebo GC Bitozeves. "To je pravda, ale je to pořád nějakých třicet kilometrů daleko, není to optimální. Členům byla nabídnuta možnost přechodu do GC Podbořánky za zvýhodněnou cenu. Přijmou členy za poloviční ceny a nemusí platit členské poplatky. Je to nabídka od prezidente, ne všichni členi tam musí přijít."

Klub nadále zůstává členským klubem ČGF.