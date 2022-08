Lehečka je rodák z nedaleké Mladé Boleslavi a odchovanec TSM v Jablonci nad Nisou. Ve finále byl po celý zápas lepší na returnu a v rozhodujících momentech si pomohl podáním. Finálový duel zakončil po jedné hodině 27 minutách vítěznou smečí a vyhrál svůj třetí challenger v kariéře. Zisk 80 ATP bodů ho posunul do TOP 60. Je druhým českým vítězem challengeru Svijany Open po Jiřím Veselém. V letošním ročníku s rekordní diváckou účastí dominovali mladí tenisté, když do semifinále postoupili bývalí úspěšní junioři ve věku od 19 do 21 let.

Za týden má odchovanec jabloneckého tenisu odehrát na tvrdém povrchu challenger ATP Tour 90 v Polsku, následuje turnaj v USA a závěrečný grandslam sezóny US Open v New Yorku.

V případě nejlepších českých hráček došlo jen k nepatrným změnám. Jedničkou je nadále lounská rodačka Karolína Plíšková, jež si o jednu příčku polepšila na 14. místo.

Karolína Plíšková nedotáhla na turnaji v San Jose slibně rozehraný zápas 2. kola s Američankou Amandou Anisimovovou a podlehla jí 6:3, 5:7, 1:6. Bývalá světová jednička, která před třemi týdny ukončila spolupráci se Saschou Bajinem a angažovala Leoše Friedla, letos nedokázala potřetí na okruhu WTA postoupit do čtvrtfinále.