„Půjde jen o to, aby byl dohraný potřebný počet zápasů, aby se mohlo postupovat a sestupovat podle toho, jak už dopředu avizovala FAČR. Je škoda, že se bude pravděpodobně hrát bez diváků, vždyť právě pro ně se fotbal hraje,“ říká místopředseda klubu Tomáš Čáka.

Sokol opustili Petr Nový, který bude hrát v Německu, Pavel Votruba přestoupil do Dobroměřic. „To jsou už zářijové odchody. Na příchodech pracujeme. Kádr posílíme na jarní část soutěže, kterou chceme odehrát daleko lépe,“ slibuje Čáka.

Nejasno bylo ohledně přípravy. „Měli jsme nasmlouvané přípravné zápasy, pořád je ale posouváme podle epidemického vývoje. Podle posledních ukazatelů naskočí všichni do soutěží bez přátelských utkání,“ zní z Lenešic.

Čáka má v případě pozdního startu jara návrh. „Měli bychom najít cestu k přípravě hráčů do dalšího herního období. Kdyby se mělo začít například v květnu, tak by pomohlo mít připravený model turnajů okresního a krajského svazu. Mít možnost připravit se na restart je alfou a omegou všech hráčů, protože restart bude náročný hlavně z pohledu trénovanosti a herní praxe.“

Minulý týden vše uvedl na pravou míru Martin Hrdlička, šéf krajského svazu. Klubům garantoval před případným restartem 14 dnů na přípravu.

V Lenešicích se v současné době zaměřují především na snahu získat nové hráče, věnují se ale i jiným činnostem. „Děláme údržbu technického zázemí, naplánovali jsme malování, měníme dveře. Také jsme podali žádosti do NSA na dotace.“



Lenešičtí disponují i mládeží, v sezoně 2021 jsou přihlášeni v soutěžích mladších žáků. Čáka věří, že rodiče je i přes nepříznivou situaci dokážou přimět k pohybu. „Je to na nich. A my, kluby, je musíme podpořit. Podpora napříč médii musí vzejít i od vedení FAČR, která má prostředky a firmu STES.“