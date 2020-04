Lounský florbalista Aleš Linka byl v posledních dvou sezonách nejproduktivnějším mužem i nejlepším střelcem Lokomotivy. Nejprve se podílel na tom, že Louny mohly hrát divizi, poté však ani svou produktivitou nedokázal zabránit pádu do regionální soutěže. V rozhovoru pro webové stránky klubu prozradil, jak prožívá současnou "koronavirovou" situaci, jak vnímá své spoluhráče i své střelecké umění a také další zajímavosti.

Lounský Aleš Linka | Foto: Deník/František Bílek

Čemu lídr Lokomotivy vděčí za svou produktivitu? "Je to práce celého týmu, řekl bych, že i našeho oddílu. Předseda našeho spolku Jan Macháček pro nás zařizuje skvělé podmínky a zároveň se všemi členy jedná skvěle. Všechny kategorie jsou perfektně organizované, do toho další akce, které oddíl pořádá. Cítím se v oddíle jako v další rodině, proto mohu podávat skvělé výkony. Myslím, že to co se v Lounech za poslední tři roky vybudovalo, nemá obdoby. Prostě skvěle rozjetá Lokomotiva. Taky bych chtěl poděkovat naší útočné formaci."