Ve florbalové divizi podle očekávání nestačil nováček z Loun na v tabulce druhý Děčín. V Novém Boru padl 5:11.

Florbalisté Loun (v červeném) si budou muset na první divizní body počkat. V prvním utkání na domácí palubovce nestačili na Děčín. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

„Byla to zasloužená výhra domácích, podle průběhu zápasu si ji zasloužili,“ konstatoval lounský trenér Jiří Lindner. Kouč Děčína Zdeněk Vážný měl pro Lokomotivu slova uznání. „Jsme rádi za tři body, soupeř hrál velice dobře v bloku, nepouštěl nás do kombinace.“ Co bylo podle něho klíčem k vítězství? „Vyšly nám obě přesilovky a důležité bylo, že jsme celý zápas vedli.“ V dresu domácích se dařilo Šimonu Pílkovi, který dal čtyři branky. Brankář Loun Tomáš Gieszmann si připsal 36 zákroků. Dva góly Lokomotivy dal Aleš Linka, jednou se trefili Marek, Pačmag a Bielik.