Tajbl v první dvojici od úvodu zaostával a prohrál. Uhlíková výhrou o 28 ztrátu téměř smazala. L. Ptáček dostal hosty dokonce do vedení a potvrdil své postavení v tabulce jednotlivců. To bylo bohužel vše. Rajtmajerová hrála v Ústí poprvé a to se projevilo na jejím výkonu. Nedařilo se ale ani Ptáčkové a tak domácí už vedli.

Nakonec se v poslední dvojici nedařilo ani Ptáčkovi a bylo hotovo.

Sokol Ústí nad Labem B - TJ Lokomotiva Žatec A 6:2 (2401:2281)

Žatec: Tajbl 389, Uhlíková 388, Ptáček L. 429, Rajtmajerová 322, Ptáčková 366, Ptáček Zd. st. 387

Poslední podzimní kolo sehraje Lokomotiva 11. prosince doma s Kadaní.

Ani B týmu Lokomotivy se nedařilo. V okresním derby zajížděl Žatec do Loun a od začátku tahal za kratší konec.

KK Louny B - TJ Lokomotiva Žatec B 5:1 (1600:1528)

Žatec B: Rajtmajerová 332, Čermák 445, Vacinková 338, Vacinek 413.