Před začátkem uplynulého ročníku jste měli větší ambice. Co se nepovedlo?

KS: V podstatě jsme se sešli kompletní pouze na pohárovém utkání se silnou Slavií. Pak jsme měli stále zraněné dva až tři klíčové hráče, za které jsem neměl adekvátní náhradu. Navíc kluci nastupovali často na jiných postech, než mají zažito, z toho pak pramení technické chyby. Mužstvo bylo postavené na starším dorostu, mnohdy byl jeho náročný program znát.

V utkáních jste měli problémy se stylem hry. Ta se mnohdy úplně sesypala. Proč?

KS: To je náš velký problém. Je to v hlavách. Začali jsme hrát to, co máme natrénováno a co jsme si řekli před zápasem, ale pak se najednou prohrávalo o dva góly a kluci začali vymýšlet a rázem to bylo o deset. Když jsem navíc musel nastoupit, tak už jsem vůbec nemohl koučovat mužstvo, a to je špatně.

Jak to vidíte do další sezony. Je šance na zlepšení?

KS: Příští rok ještě bude kritický. Odchází nám vysoký střelec Jetenský, který jde studovat do Ústí, bude hrát 6. ligu v Drážďanech. Na opakovanou operaci musí Lacina, bude snad v jarní části. Otazník stále visí na návratem Knoblocha po zranění. Je dost možné, že budu muset ještě k trénování hrát. Zájem u nás hrát má jeden hráč ze Slovenska, který hrával za Banskou Bystricu. Ve druhé lize bude působit kromě Mostu ještě Ústí nad Labem a Chomutov nastoupí do regionální ligy. To je příliš mnoho na tak malý prostor, kde je nedostatek hráčů.

Budete moci počítat s hráči, kteří jsou v Lovosicích?

VŠ: Trenér Lovosic nám je nebude chtít uvolňovat, ale i tři zápasy by nám hodně pomohly. Trkovský s Holubcem se stávají pevnou součástí Lovců.

Jaká je tedy šance na zlepšení mužské házené v Lounech?

VŠ: Zatím máme dobře zaseto, teď jen to postupně sklízet… Když to vezmu postupně, velkou radost nám udělali mladší žáci. Ti vyhráli prakticky vše, co se dalo. Na turnaji Prague handball cup za účasti 90 družstev obsadili třetí místo a byli nejlepší z našich. I v nadcházející sezoně budou hrát 3-4 soutěže.

Velký potenciál máme také ve starších žácích, ale chybějí nám trenéři. V letošním roce ukončili činnost hned tři. To je ale celorepublikový problém. Mladší dorost v nadcházející sezoně mít nebudeme. Dáme klukům šanci zahrát si na hostování v Lovosicích, Mostě nebo za náš starší dorost. Právě starší dorost má největší ambice. Rádi bychom s ním postoupili do extraligy.

Co vás čeká v nejbližší době?

VŠ: Úplně nejblíže je Rybí turnaj pro staré gardy. Ten se bude hrát v naší hale 22. června. Je to již 37. ročník, letos by mělo nastoupit 6 mužstev. V srpnu pojedou všechny kategorie na tradiční soustředění do Vinařic a pak nás čekají oslavy. V sobotu 21. září bude náš klub slavit 60 let od svého založení. Vrcholem celodenního programu bude extraligové utkání, ve kterém se představí Lovosice.

