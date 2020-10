Áčko je ve druhé lize ve středu tabulky. Jste spokojeni se startem soutěže?

Jelikož se toho moc neodehrálo, pořadí je zkreslující. Velkým úspěchem je ale postup do třetího kola Českého poháru, ve kterém jsme se měli střetnout s našim historicky nejúspěšnějším týmem - Duklou Praha. Bohužel je vše zatím odloženo. S ohledem na vysoké návštěvy v lounské sportovní hale, kde na áčko chodí 170 - 200 diváků, případný zápas bez diváků ztráci hlavní myšlenku, kterou je bavit lidi.

Chvíli zůstaneme u áčka. Má nového kouče, řekněte k tomu více.

Ano, od nové sezony máme v klubu zásadní změnu na hlavního kouče. Je jím Vlastimil Kuliš. Pochází z Mostu a je znám bohatými zkušenostmi s prací u mládeže. Přinesl prvky profesionalismu, perfektní příprava tréninku. Mně osobně překvapil svými manažerskými schopnostmi, což jsme potřebovali. Pro klub je důležitá synergie se starším dorostem kde mladí dostávají spoustu prostoru. Ukázkou byla letní příprava, která v minulých letech byla vlažnější.

Jaké máte v klubu cíle?

Nejdřív k áčku. Tam bychom chtěli propojit tým s celoklubovým děním, což už se děje na spolupráci některých kluků z týmu. Pokud mám být upřímný, tak cíle si dáváme reálné. Stále je prioritou rozvoj mládeže, což se relativně daří. Zde mě trápí menší počet trenérů, ale je problém někoho sehnat. Je důležité k mládeži získat člověka, který se nebojí vzdělávat. Jsem rád, že došlo k obnovení kategorie mladšího dorostu, hrajeme druhou ligu. V této kategorii spolupracujeme s extraligovými Lovosicemi. S ohledem na situaci hrajeme domácí zápasy v lounské sportovní hale a v partnerských Lovosicích. Těší mě, jak jsme tento problém zvládli organizačně.

Máte dobrou finanční podporu sponzorů?

Házená není moc preferovaný sport. Bašty, jako jsou Louny, jsou o nadšencích, za kterými nestojí velké firmy, město. Zde přidám kriticky i Český svaz házené. Moc si vážím spousty drobných i větších podporovatelů, kterým není lhostejný osud klubu. Ten se stará dobrovolně o to, že děti se mají kde realizovat. Velice sympatizuji s kolegy všech sportovních oddílů, kteří věnují svůj volný čas k udržení životaschopnosti. Letos procházíme i novou zatěžkávací zkouškou, kdy přecházíme na nový informační systém. Je to velká finanční a časová zátěž pro tým kolegů, kteří v tomto projektu pracují. Důležité ovšem je, že se házená jako celek posune více k modernějšímu vedení. Za lounský oddíl musím zmínit i aktivity dvou kolegů, kteří vstoupili do exekutivy Ústeckého krajského svazu házené, čímž jsme vyslali jasný signál, že nám není lhostejný vývoj házené jako takové, že přebíráme zodpovědnost dalších kroků a změn. Pozice místopředsedy a sekretáře má svou váhu.



Jak se zatím dařilo v soutěžích mládeži?

Mládežnické týmy rozjely sezonu velice slušně. Minižáci vedou Podkrušnohorskou ligu, ve které svádějí tuhé boje o prvenství s Duklou Praha. Mladší žáci šokovali na házenkářském festivalu v Lovosicích, když vyhráli svou kategorii. Nechali za sebou družstva jako Talent Plzeň, Lovci Lovosice, Dukla Praha, Jičín a další. To jsou extraligové enklávy. Je to úspěch, který reprezentuje město Louny a celý region. Ve své kategorii v kraji budou kluci stěží hledat soupeře. Je to skvělá možnost zapracovat do této kategorie i minižáky.



A co další kategorie?

Starší žáci mají ambici postoupit do žákovské ligy. Slíbil jsem, pokud se to podaří, tento náročný finanční projekt zastřešit. Netlačíme na pilu, v této kategorii je konkurence obrovská. Radost mi dělají přípravkáři. Naši špunti opravdu rozdávají radost. Škoda, že vinou celosvětového problému nemůžeme pro ně udělat více zábavných akcí. Ještě jsem se nezmínil o druholigovém dorostu, který bude bojovat o první trojku. Důležité ovšem pro nás je začleňování dorostenců do našeho áčka. Třešničkou na dortu je vznik dívčího týmu. Organizačně je to pro nás oříšek, ale co turnaj, to posun. Holky do Loun prostě patří. Na tomto místě chci poděkovat trenérům a realizačnímu týmu za perfektní práci. Mnozí z nich k nám jezdí trénovat z Kladna, Mostu a Žatce.



Co je ještě v klubu nového?

Za klub jsem moc rád za větší zapojení některých jedinců do dění v klubu. Máme super trenéra áčka, to mě také těší. Myslím si, že áčko našlo po delší době lídra v podobě Ondry Laciny, který je spojkou mezi výkonným výborem a hráči. Těší mě navázání spolupráce s německým Freibergem. Škoda, že se letos zrušila česko-saská soutěž. Vinou toho několik složek přišlo o turnaje v Německu, o zajímavou konfrontaci české a německé házené.