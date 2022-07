Leoš Friedl doprovázel Karolínu Plíškovou, jak připomněl portál tenisovysvet.cz, už loni na turnaji v Cincinnati a také na grandslamovém US Open, jelikož Sascha Bajin tehdy nedostal vízum ke vstupu do Spojených států amerických.

„Samozřejmě se na spolupráci s Kájou moc těším. Máme už spolu výbornou zkušenost z loňské tour v USA, kde jsme se stihli poznat. Je to pro mě výzva a zároveň velká zodpovědnost,” uvedl v tiskové zprávě Friedl.

Někdejší 14. deblista žebříčku ATP nebude podle svých slov zasahovat do herního stylu Plíškové, zaměří se ale na několik konkrétních prvků. „Naším primárním cílem bude získat zpátky ztracenou herní i psychickou pohodu,“ poznamenal.

Třicetiletá Plíšková se aktuálně nachází na 15. místě rankingu WTA, letos zatím odehrála 20 zápasů s bilancí 9:11. Dosud naposledy se představila na Wimbledonu, kde skončila už ve druhém kole na raketě Britky Katie Boulterové, a neobhájila tak loňské finále.

Před grandslamovým US Open, na němž bude Plíšková obhajovat loňské čtvrtfinále, se zúčastní v prvních třech srpnových týdnech turnajů v San José, Torontu a Cincinnati. Po US Open plánuje Plíšková hrát dva turnaje v Japonsku. Poté by se chtěla v říjnu představit v Ostravě a ráda by reprezentovala Česko na listopadovém finále Poháru Billie Jean King v Glasgow.