Lounská tenistka Karolína Plíšková začne grandslamové Australian Open proti světové trojce a úřadující finalistce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Hrát by se mělo v pondělí, čas bude upřesněn.

Lounská tenistka Karolína Plíšková vykročí do Australian OPen. Foto: www.tenisovysvet.cz. | Foto: Deník/VLP Externista

První tenisový grandslam sezony začal v neděli. Vítězství na tvrdých kurtech v Melbourne obhajují Běloruska Aryna Sabalenková a Srb Novak Djokovič, který zaútočí na rekordní 25. grandslamový titul. Turnaj vyvrcholí 27. a 28. ledna.

Wimbledonská vítězka Vondroušová, která se kvůli zranění kyčle odhlásila z generálky v Adelaide, se utká v úvodním kole s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou. Maximem české tenistky v Melbourne je osmifinále z roku 2021.

Krejčíková narazí na Japonku Mai Hontamaovou, Bouzková bude čelit krajance Lindě Noskové. Lehečka narazí na Španěla Bernabého Zapatu. Těžký úvod čeká zmiňovanou Karolínu Plíškovou, jež vyzve loňskou finalistku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Z českých zástupců měli jistou účast v hlavní soutěži také Tomáš Macháč, Jiří Veselý, Kateřina Siniaková či Linda Fruhvirtová. K nim se přidali Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Sára Bejlek a Brenda Fruhvirtová, kteří prošli tříkolovou kvalifikací. Kopřiva si zahraje hlavní část grandslamu poprvé, čeká jej Američan Sebastian Korda.

Ve čtyřhře nebudou obhajovat titul Krejčíková se Siniakovou, které na konci minulého roku přerušily spolupráci a v Austrálii se představí s novými partnerkami. Siniaková nastoupí s domácí Storm Hunterovou, Krejčíková by měla hrát s Němkou Laurou Siegemundovou.

Šestatřicetiletý Djokovič zaútočí v Austrálii na jedenáctý triumf a pátý z posledních šesti sezon. V roce 2022 byl z Austrálie vyhoštěn kvůli tomu, že přicestoval bez povinné vakcinace proti covidu-19, vloni se ale znovu vrátil na trůn. Ve finále porazil Řeka Stefanose Tsitsipase. Na úvodní akci sezony United Cupu smíšených týmů jej ale limitovalo zraněné zápěstí a jeho šestiletou neporazitelnost v Austrálii ukončil po 43 zápasech Alex de Minaur.

"Bylo to docela znát, zejména při forhendu a podání. Mám ale spoustu času, abych se dostal před Australian Open do správné formy," řekl Djokovič. "Vždycky mám ty nejvyšší ambice a v roce 2024 to nebude jiné," doplnil.

K jeho hlavním vyzyvatelům bude patřit světová dvojka Španěl Carlos Alcaraz, který vloni porazil Djokoviče ve finále Wimbledonu. Uspět chce také Rus Daniil Medveděv či Ital Jannik Sinner. Chybět bude dvojnásobný vítěz turnaje Španěl Rafael Nadal, který si při návratu po zranění kyčle natrhl v Brisbane sval.

Sabalenková vloni porazila ve finále Rybakinovou. Obě hráčky se utkaly o titul také v úvodu letošní sezony v Brisbane, kde zvítězila Rybakinová.

Do boje o titul chce zasáhnout také světová jednička a loňská vítězka Roland Garros či Turnaje mistryň Polka Iga Šwiateková. Navázat na vítězství na US Open může Američanka Cori Gauffová.

Po mateřské přestávce se vrací bývalé světové jedničky Angelique Kerberová z Německa a Naomi Ósakaová z Japonska. Kerberovou čeká v prvním kole Američanka Danielle Collinsová a hned v dalším utkání může vyzvat Šwiatekovou. Ósakaová začne turnaj proti nasazené šestnáctce Caroline Garciaové z Francie.

Dotace turnaje činí 86,5 milionu australských dolarů (zhruba 1,3 miliardy korun). Vítězové dvouher si přijdou na 3,15 milionu australských dolarů (zhruba 47 milionů korun).