Správa sportovních zařízení města Loun připravuje pro zájemce Školu bruslení pro dospělé.

Zimní stadion v Lounech. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

„Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců, to jest alespoň 10 osob, bude škola zahájena v úterý 7. ledna 2020. Tréninkové hodiny budou probíhat každé úterý od 16.05 do 17.05 hodin,“ sdělil Zdeněk Slavíček, který kurz připravuje. Výuka obsahuje celkem 13 hodin. Cena celé školy je 1 300 korun, splatná je při zahájení kurzu. Účastníci školy musí mít základní vybavení (brusle, rukavice, přilbu). Přihlášku lze poslat nejpozději do 29. prosince na mailovou adresu zdenekslavicek@seznam.cz