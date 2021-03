„Ráda si tady zahraji další zápas,“ řekla lounská hvězda, jež měla v úvodním kole volný los, v rozhovoru přímo na sluncem zalitém kurtu.

Její další soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová, která Plíškovou minulý týden vyřadila ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá.

Dubajská premiéra však mohla být pro šestou hráčku světa kratší než zmiňovaných 130 minut.

Druhá nasazená mohla o postupu do osmifinále rozhodnout už ve druhém setu.

Finalistka turnaje z roku 2015 první sadu zvládla díky dvěma brejkům 6:3 a v té druhé vedla 5:3, měla při svém servisu dva mečboly, ale Sevastovová, která podle herního projevu spíše uvadala, vybojovala dost nečekaně tie-break. V něm Plíšková vedla 4:1, ale Lotyška nakonec uspěla 7:5.



„Vyrobila jsem poměrně dost chyb, soupeřku tím dostala do hry,“ komentovala s nadhledem koncovku druhého setu Plíšková, která i s prvním setem udělala jedenáct dvojchyb.



Zbytek utkání už 28letá favoritka zvládla s přehledem. Od stavu 2:2 kralovala. Ukázala čisté údery, agresivní hru a ve třetím setu určitě nejlepší výkon. Hned první mečbol v něm, celkově třetí v utkání, využila.



„Jsem ráda, že si zahraju další zápas. Pomohlo mi, že jsem si tady zahrála i ve čtyřhře na specifických kurtech,“ uvedla.



Ve středu ji v Dubaji čeká vedle singlu i debl. „To pro mě není každodenní praxe, jde o zpestření. Je to o to větší zážitek, že mohu být na kurtu se svou sestrou.“