Lounský krasobruslařský oddíl se dělí o zimní stadion spolu s hokejisty HC Slovan Louny. Podle Jarmily Panenkové, tiskové mluvčí krasobruslařů, je právě jedna ledová plocha problém.

Lounské krasobruslařky | Foto: archiv

Je aktuální počet hodin, které tráví krasobruslaři na ledě, ideální?

Průměrně máme k dispozici šest až sedm hodin týdně. Uvítali bychom větší počet hodin na ledové ploše, což by nám umožnilo tréninky dělit po menších skupinách. Většina zájemců o led chce atraktivní čas mezi 15 a 18 hodinou. My to máme o to složitější, že máme děti ve věku od 6 do 15 let. Skloubit trénink pro takto široké věkové rozpětí se školní docházkou je velmi složité.