Sérii Loun přerušily až Litoměřice, děvčata, která to na palubovce umí s oranžovým míčem nejlépe v soutěži, si ale v posledním utkání sezony spravila chuť, kdy před téměř stovkou svých fanoušků porazila 50:48 (16:14, 11:15, 6:5, 17:14 ) celek BK Horejsek Děčín.



„V Litoměřicích holky dostaly direkt, ale musím říct, že pro budoucnost holek taková porážka nebyla na škodu. Před zápasem s Děčínem nás čekala hala plná fanoušků, kteří s námi přišli slavit titul v Nadregionální lize. Po parádní představovačce hráček obou týmů se zápas rozjel v docela slušném tempu. Soupeřky měly v první půli ze hry více. My totiž měli celý víkend velké problémy s tím, aby naše hra byla kolektivní. Chyběl mi tam rychlý přechod na polovinu soupeřek, přihrávka po perimetru na naše volné střelkyně, agresivnější obranný doskok. To vše se pak zlepšilo druhou půli a nakonec se nám povedlo zápas urvat. Líto mi je toho, že se do hry některé hráčky dostaly méně než bych si přál, ale to se prostě ve vyrovnaných zápasech stává. Chtěl bych poděkovat holkám nejen za tento zápas, ale za celé dva roky, za to, jak pod námi pracovaly. Také děkuji všem rodičům za jejich podporu a pomoc klubu, všem fanouškům, kteří nás hnali za vítězstvím, a vedení klubu za nadstandardní trenérské podmínky. Přeji holkám, aby se jim v celostátní lize dařilo, a určitě je budu dál sledovat. Teď už se ale těším na naše mladé pušky. Jsem přesvědčený, že do dvou tří let to bude stejně skvělý tým jako tento zlatý,“ rozplýval se nad parádním úspěchem trenér výběru kadetek U17 Martin Hostouš.



Ondřej Holl