Brno - Po prvním nominačním závodě FISAF, který se konal v Brně, mají závodnice z lounského Juniorského Fitness klubu Jitky Hofmannové díky dvěma zlatým, dvěma stříbrným a jedné bronzové medaili v nejnáročnějších kategoriích nakročeno k úspěšné nominaci na evropský a světový šampionát.

Adéla Citová | Foto: Jaroslav Appeltauer

Loňská mistryně světa Adéla Citová obhájila roli české favoritky a do Loun přivezla zlato v kategorii Senior Single Woman. S Karolínou Jánskou navíc získala stříbro za sestavu v kategorii Senior Duo. Skvěle zahájilo závodní sezónu také trio lounských juniorek Leontýna Benešová, Naděžda Salačová a Karolína Švecová, které se s novou sestavou ve finále umístilo na zlaté příčce. Stříbrnou medaili veze do Loun z Brna také Robí Ahmad, který závodí v kategorii Kadet Single Man, a bronz přiváží začínající tým závodnic ve věku 8 – 10 let za svou sestavu v kategorii Aerobic Team Show.