"Kdo viděl naše zápasy, tak mi dá určitě za pravdu. Ve většině z nich jsme byli, troufnu si říct, mnohem lepší než soupeř. Kromě zápasu s Vinohrady. Ale i v něm jsme dlouho drželi vyrovnaný stav. Prozatím nás vždy vytrestala produktivita a laciné branky po zbytečných chybách," myslí si Hrdlička. Na vině je podle něj to, že se Lokomotiva málokdy sejde v kompletní sestavě.

"Z mé strany to není herně takové, na co jsem zvyklý. Stále si zvykám a sehravám s kluky. Mrzí mě, že jsem zatím týmu nepomohl tolik s produktivitou. Kolikrát ještě raději nahraju, než abych vystřelil, přestože jsem ve vyložené šanci. Přitom v divizi jich člověk tolik nemá. To po pauze určitě změním, sype si popel na hlavu.

Jinak je ale Hrdlička, který s florbalem začínal až ve 23 letech, v Lounech maximálně spokojený. "Je tu skvělé zázemí a fajn lidi. Od vedení týmu, přes kluky v kabině a fantastické publikum, až po posledního človíčka v rámci pořadatelství. Je vidět, že to tu každý dělá s radostí a rád. Ať je lepší, nebo horší období, tak je evidentní, že se tu tím florbalem všichni baví. O tom to je. Já jsem jen rád, že toho všeho můžu být součástí."

Lounští se těší velké popoře publika. Podle Hrdličky jsou fanoušci Lokomotivy nejlepší široko daleko. "Chtěl bych jim vzkázat, aby na nás nezanevřeli a podporovali nás jako doposud. Z mého pohledu máme naprosto famózní fanoušky. Je strašně znát, když hrajeme doma a máme je za zády. A to jsem je zažil zatím jen s rouškami. Až tu parádu zahodí, to bude teprve atmosféra."

Jak Ondřej Hrdlička tráví současné volno? Trénuje individuálně, nebo odpočívá? "Momentálně léčím zranění z posledního zápasu se Sokolovem, který jsem sice dohrál, ale druhý den jsem se nemohl postavit na nohu. Podle prvotního vyšetření by se mělo jednat o vazy. Mám ortézu a do konce listopadu mám mít klidový režim. Těším se, až se všichni vrátíme k florbalu a běžnému životu."

Ondřej Holl