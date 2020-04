Louny poslední zápas odehrály 7. března v Liberci, kde vyhrály 29:23. Byl to jejich čtrnáctý duel sezony. O týden později měly hostit vedoucí béčko Dukly Praha, utkání ale bylo kvůli koronaviru v rozjitřené atmosféře zrušené. „My se začali připravovat. Vše nasvědčovalo tomu, že se hrát bude. Pak přišla zpráva, že se bude hrát bez diváků, nakonec byla soutěž stopnutá úplně. Podle mě to bylo správné rozhodnutí, i když to vše bylo takové chaotické,“ vrací se Sochor o pár týdnů nazpátek.

To, že později bude sezona zrušená, postupem času očekával. „Počítali jsme s tím, že se liga nedohraje, že Dukla zůstane první a my pátí. Od doby, co se vše přerušilo, mají hráči od házené volno, normálně chodí do práce. Je na každém z nich, jestli pro sebe něco dělá. Příští sezonu jsme zatím připravovat nezačali, ale doufám, že udržíme stávající kádr. Chceme ho posílit o nadějné dorostence, kteří měli velmi dobrou sezonu.“

V jednom má Kamil Sochor jasno – už nechce být hrající trenér Lokomotivy. „Pokud budu v Lounech pokračovat, tak už jen na pozici trenéra.“ Důvodem je podle něho náročnost kumulace obou funkcí. „Vedení mužstva ze hřiště je opravdu těžké. Pokud se hodně soustředíte na výkon mužstva, tak váš osobní padá dolů. A funguje to i obráceně. Musí se to vše pořádně připravit v tréninku. Ale házená je rychlý sport a některé situace nejdou ze hřiště dobře rozhodnout. Měl jsem štěstí na kluky v týmu. Když viděli, že už ze hřiště nemůžu vést, tak to z lavičky vždy někdo na chvíli rád vzal.“

Když se má Sochor ještě jednou ohlédnout za povedeným druholigovým ročníkem, vybaví se mu celá řada povedených soubojů. „Třeba v prvním kole, které se hrálo při oslavě šedesáti let házené v Lounech, jsme v nádherném zápase vyhráli o gól nad VŠ Plzeň. Pak to bylo jak na houpačce, sedm výher a sedm proher. Mrzí mě, že jsme v domácím prostředí třikrát prohráli. Ale zase jsme dokázali třikrát vyhrát venku, což se nám v minulých sezonách nedařilo. Jarní vstup jsme měli pomalý. První dva zápasy (VŠ Plzeň, Šťáhlavy – pozn. autora) jsme hráli dobře, ale chyběla nám lepší střelba. Perfektní výkon jsme podali v posledním utkání v Liberci. Naše forma šla nahoru. Teď už je to jen spekulace, ale myslím si, že Dukla by u nás určitě pukla,“ končí Sochor bilancování s úsměvem na tváři.