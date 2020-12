Veslaři z lounského oddílu Ohře Louny si netradiční sezonu zpestří akcí, které dal výbor klubu název Adventní testování mladých sportovců. Půjde o test fyzické zdatnosti v rámci programu Českého veslařského svazu "Přijď veslovat".

Veřejný halový triatlon v Lounech. | Foto: Ladislav Bába

Projekt pro mladé veslaře i pro ostatní sportovce od 6 do 16 let se uskuteční v prostorách Výstaviště A, na asfaltovém okruhu, a to ve středu 16. prosince od 15 hodin. Test je povinný pro členy klubu, kteří v tomto roce neabsolvovali žádný mistrovský závod na vodě. Dobrovolný pak je pro ostatní zájemce. Přihlásit se dopředu není potřeba, otestovaný bude každý ze zájemců.