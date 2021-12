Co bude dál je zatím otazník. „Hráči Křešic nejsou očkovaní a tak nemohli k utkání nastoupit. Mělo by se to dohrávat na jaře. Doufáme, že to situace umožní,“ říká Martin Jakeš.

Do čela tabulky se vyhoupla Juniorka Děčín, která stihla svůj zápas s Křešicemi vítězně odehrát a má tak o zápas více, než dosud neporažené Louny.

BA Louny nyní čeká přestávka, po které k utkání nastoupí až v novém roce 7. ledna na palubovce Lovosic a za další dva týdny v Mostě. Pod domácími koši se pak představí až 28. ledna proti Levhartům Chomutov.

