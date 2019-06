Louny – Další skvělý úspěch lounské basketbalové akademie! Kadeti dokázali postoupit do Celostátní ligy U17, splnili tak svůj cíl, který si stanovili před sezonou.

Kadeti BA Louny | Foto: BA Louny

O vyšší soutěž Lounští válčili v Děčíně, kde se utkali s domácími Válečníky, BK Mariánské Lázně, Thermia Karlovy Vary a BK Kralupy Junior. Louny padly s Děčínem, skončily tak na druhém, nepostupovém místě. O ligu se musely utkat ve druhém kole kvalifikace s Varnsdorfem. Doma vyhrály 128:40, odveta v hale soupeře byla jen formalitou, což výsledek 100:53 potvrdil.



„Chtěl bych poděkovat všem klukům, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli. Jsem nadšený z toho, jakou má tým motivaci do další práce. Vždyť i když nám skončila sezona, už teď se všichni těšíme na ligovou výzvu. Speciálně bych chtěl poděkovat Ondrovi Huzerovi ze Sokola Pražského, který nám v kvalifikaci velice pomohl jako hráč na hřišti, ale také jako správný lídr mimo něj. Byla to pro nás všechny skvělá zkušenost a další škola basketbalu. Teď nás čeká zasloužené volno a příprava na novou sezonu. Věříme, že náš vhodně doplněný tým bude bojovat o co nejlepší ligové umístění,“ měl hlavní kouč lounských kadetů Martin Jakeš radost z vytyčeného postupu.



Autor: Ondřej Holl