Hostující trenér Kamil Sochor neměl po zápase důvod k radosti. Problém svého týmu popsal jasně. „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Největší problém našeho týmu byl ve střelbě a její úspěšnosti. První gól jsme vstřelili až ve 12. minutě za stavu 0:8! V prvním poločase byla střelecká úspěšnost 31 procent, v celém utkání pak jen o málo vyšší a to 38 procent,“ poukázal Sochor.



Lounští nedokázali zaútočit ani z obvyklých postů, které jindy bodují. Nedařilo se obvyklým oporám na postu spojek Jetenskému a Jahnovi. Rovněž z křídel jsme se nemohli prosadit, mostecký brankář branku doslova zavřel,“ doplnil Sochor.



To na mostecké straně vládlo veselí. K týmu se po operačním zákroku v nemocnici vrátil trenér Radoslav Miler. Toho těšila agresivní obrana jeho svěřenců, která pomohla vytvořit důležitý náskok, který pak domácí jen přiživovali až k celkovému vítězství.



„Obraz hry se prakticky neměnil po celý zápas. Šli jsme si odhodlaně a celkem jasně za svým cílem, což bylo vyhrát. Chtěli jsme potvrdit postavení v tabulce i stoupající formu. To vše je díky týmové spolupráci,“ těší mosteckého kouče Milera.





Mostecké házenkáře čeká v tomto víkendu v sobotu 13. dubna cesta do Jablonce, kde na ně čeká domácí desátý celek tabulky. To lounskou Lokomotivu čeká volno.



„Nyní nás čeká delší přestávka, příští utkání hrajeme v domácím prostředí 28. dubna v 17:00 hodin proti Košutce,“ zve trenér Kamil Sochor, který doufá v domácí bodový zisk.