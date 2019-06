Louny, Hrádek n. N. – Letošní severočeské přebory hostily dvorce TK Louny , kde se hrál turnaj mužů a Hrádek nad Nisou. Chyběli někteří nejlepší Severočeši, a tak se do závěrečných kol prosadili převážně mladí tenisté a tenistky.

MAREK HAVLÍČEK má teprve 16 let, předvádí ale vynikající tenis. Lounský rodák, nyní hájící barvy Mostu, o tom ve svém rodném městě všechny přítomné přesvědčil. | Foto: Tenisový klub Louny

Mezi muži dominoval na lounských kurtech v konkurenci 31 hráčů zkušený domácí ligista a trenér Tomáš Musil, který ve finále přehrál sedmnáctiletého Matyáše Černého ze ST Most 2:6, 6:3, 6:1. Mezi osmi nejlepšími byli čtyři lounští tenisté!



Titul ve čtyřhře získal mostecký pár po finálové výhře nad teplicko – mosteckým párem Hovorka, Havlíček 6:4, 6:2. Havlíček, lounský rodák, ve svých 16 letech předváděl výborný tenis.



Mezi jedenácti ženami dominovala v Hrádku nad Nisou letos na podzim patnáctiletá Julie Štruplová z Jablonce nad Nisou, hráčka Severočeské tenisové. Dívka z volejbalové rodiny porazila ve finále druhou nasazenou o tři roky starší Adélu Havrlíkovou z Krupky 6:4, 6:2. Čtyřhra žen se nehrála.

Vítězové dvouher si zajistili účast na letním mistrovství republiky v Ostravě.



Čtvrtfinále mužů v Lounech: Černý (1. ST Most) – Janis (LTK Liberec) 6:1, 6:2, Havlíček (ST Most) – Slezák (Louny) 6:0, 7:5, Musil – Lerch (oba Louny) 6:1, 6:1, Šilhavý (2.) – Podolan (oba ST Most) 6:3, 6:2. Semifinále: Černý – Havlíček 6:1, 6:0, Musil – Šilhavý 6:3, 6:2. Finále: Musil – Černého 2:6, 6:3, 6:1.

Čtvrtfinále žen v Hrádku nad Nisou: Petruželová (1.LTK Libere) – Žižková (ST Most) 6:3, 6:2, Štruplová (ST Jablonec) – Kohoutková (LTK Liberec) 6:3, 6:1, Krejsová (ST Most) – Matochová (SKP Jablonec) 6:3, 6:1, Havrlíková (2. Krupka) – Valoušková (LTK Teplice) 2:6, 7:6, 6:3. Semifinále: Štruplová – Petruželová 7:6, 6:4, Havrlíková Krejsová 6:2, 6:0. Finále: Štruplová – Havlíčková 6:4, 6:2.