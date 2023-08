/FOTO/ Velká cena ČEZ v Lounech tradičně prověřila formu atletů z širokého okolí. Letošní 26. ročník byl ve znamení loučení Petry Helebrantové s domácím prostředím. Alespoň načas. Lounská atletla totiž odlétá na stipendijní pobyt do USA.

Velká cena ČEZ v atletice v Lounech. | Foto: Ladislav Bába

Za oblačného počasí se uskutečnil již 26. ročník atletického mítinku - Velká cena ČEZ. Do sportovního areálu Základní školy Přemyslovců v Lounech se sjelo na šedesát atletů, pro které byly připraveny běžecké disciplíny, hod koulí, skok do výšky a skok do dálky. Pořadatelem této atletické akce je tradičně ASK Elna Počerady a do Loun přijely výpravy z Duchcova, Chomutova, Bíliny, Děčína, Kladna a dalších měst.

Letošní ročník byl na delší dobu posledním pro domácí závodnici Petru Helebrantovou. Získala totiž čtyřleté stipendium na University of San Francisco, kam zanedlouho odlétá. Pro atletický oddíl Ask Elna Počerady je to velké vyznamenání, i když do dalších závodů ztrácí vynikající závodnici.