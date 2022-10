První zápas v oblastním přeboru, ve kterém působí pět družstev, odehrály lounské basketbalistky 1. října na palubovce třetího celku Levhartic Chomutov a po výsledku 51:77 si do tabulky připsaly první výhru.

Louny mají opět svůj ženský basketbalový tým.Zdroj: Jaroslav Tošner

Pro druhé, tentokrát již domácí, utkání jim los určil Válečnice Děčín. Základ k dobrému výsledku položily již v samotném úvodu střetnutí, když po šesti minutách vedly 11:2 a do první přestávky vedly 21:6. Výraznou převahu si domácí hráčky udržovaly i po zbytek utkání a tak se nakonec mohly radovat z výhry o 32 bodů

Další zápas odehrají basketbalistky Loun až 12. listopadu v Litoměřicích.

„Jsem rád, že se na ženský basket přišlo podívat tolik diváků. Zkušené hráčky, které jsou s námi už dlouhou řadu let jsme doplnili mladými a věřím, že se nám bude dařit. Tým má velké ambice. Chtěli bychom postoupit do ligy, ale tady trochu narážíme na problém s časem. Hraje se o víkendech a jezdí velké vzdálenosti a některé hráčky mají rodiny. Příští rok by nás mohla posílit jako hlavní hvězda Tereze Vorlová (mistrně světa v trojkovém basketbalu z roku 2016),“ naznačil možnosti předseda Akademie Martin Jakeš.

BA Louny - Válečnice Děčín 78:46 (21:6, 45:11, 64:31)

BA Louny: Kučerová 14, Hostoušová 10, Pláničková 10, Prošková 10, T. Džurženíková 9 (1x3 body), Kopecká 8, A. Džurženíková 5 (1), Vostatková 5 (1), Vondráčková 5 (1), Ivanovičová 2, Svobodová, Plecháčová.

Válečnice Děčín: Hejnová, Žižková, Machková, Lounová, Holubová, Šulhánková, Galášová, Skalická.

Jaroslav Tošner