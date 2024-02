/ROZHOVOR/ Hned za Štybarem, Ťoupalíkem a Borošem projel cílem republikového šampionátu cyklokrosařů Pavel Jindřich. Dvacetiletý mladík z Teplic, kterého pro velký cyklokros vychoval Stadion Louny, byl nejlepším z třiadvacítkářů. „Mám formu. Asi nejlepší v životě,“ těší se teď do terénu na světový šampionát do Tábora česká naděje.

Pavel Jindřich. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

O ohromné radosti ze čtvrtého místa na mistrovství republiky, letošní sezoně, o trati v Táboře, cílech na nadcházejícím světovém šampionátu, jeho už třetím, ale i svém vzoru, fenomenálním cyklistovi Mathieu Van der Poelovi se Pavel Jindřich rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

V cíli nedávného republikového šampionátu jste byl nejlepší z kategorie do 23 let. Hned za eliťáky Borošem, Ťoupalíkem a Štybarem. Co se vám po dojezdu honilo hlavou?

Mám z toho obrovskou radost. Potvrdil jsem si, že mám výbornou formu. Asi nejlepší, jakou jsem v životě měl.

Jak se z vašeho pohledu závod vyvíjel?

Šlo to asi nejlépe, jak mohlo. Zbytečně jsem neriskoval, nedělal chyby, jel si svoje tempo a najednou jsem byl sám. Na ty tři nejlepší z elite a na podium jsem ještě letos neměl, ale na prvním místě v kategorii do 23 let jsem si vypracoval komfortní náskok už ve druhém kole a zbytek závodu jsem si ho hlídal. Sice jsem dvakrát píchnul, v předposledním a posledním kole, ale naštěstí pokaždé na stejném místě těsně před depem, přálo i štěstí, tak to vyšlo.

Dva defekty v posledních dvou kolech, to je i nápor na psychiku. Nerozházelo vás to?

Řekl jsem si, že musím zůstat v klidu a věděl jsem, že ten náskok mám fakt velký.

Takže forma před vrcholem sezony je. Kam míříte na mistrovství světa?

Jsem realista, myslím si, že první patnáctka je takový reálný cíl, na který mohu pomýšlet. Ale je to mistrovství světa, vždycky specifický závod plný překvapení. Myslím na první desítku, kam bych se mohl vejít. K výsledku určitě pomůže také atmosféra domácího prostředí. Dám do toho všechno a prostě uvidíme, co z toho bude.

Měl jste vždy rád technické tratě. Co vy a Tábor? Jak moc se máte rádi?

Sedí mi, asi by trať mohla být trochu více technická, ale jinak, co se týká toho výkonnostního hlediska, tak bych ji pro sebe asi sám lépe nepostavil (směje se).

Které místo na trati máte nejraději? Kde rád útočíte? Které je naopak nejméně oblíbené?

Určitě se mi nejlépe útočí za překážkami a následně na horní louce za nimi. Když jede člověk sám, je trochu nepříjemná spodní část, tam je vždy důležité jet s někým a pokusit se trochu si odpočinout.

Hned po republikovém mistrovství jste zůstali s reprezentací v Táboře na soustředění. Jak vypadala příprava před světovým šampionátem? Byl tam s vámi také trojnásobný světový šampion Zdeněk Štybar.

Potrénovali jsme s ním, na trati jsme si s ním vyzkoušeli několik nových věcí, které vymyslel. Snažil se nám poradit. Bylo to zajímavé zpestření.

V prosinci jste vyhrál závod Českého poháru ve Veselí. Poprvé mezi dospělými. Už tam byl patrný vzestup formy.

Už zhruba měsíc předtím jsem začal jít nahoru, ale pořád to ještě nebylo ono. Potom týden před Veselím jsme měli soustředění v Táboře, taky na sněhu a cítil jsem, že mi sníh fakt vyhovuje. Věřil jsem, že ve Veselí pojedu dobře, ale že vyhraji, na to jsem ani nepomyslel.

Jak jste oslavoval?

Vůbec (směje se). Zůstal jsem nohama na zemi a v hlavě se hned přesunul k dalším závodům.

Asi velké povzbuzení poté, co sezona nezačala výsledkově úplně nejlépe.

Určitě ano.

Na přelomu roku jste byl na několika závodech v Holandsku a Belgii a také se docela dařilo.

Ujistil jsem se, že mám formu.

Poslední sezonu v juniorech jste vyhrál titul, o světový šampionát jste ale tehdy přišel kvůli covidovým opatřením. Pak ale přišly dvě výsledkově „hubenější“ sezony. Jak toto období hodnotíte?

Popravdě nevím. Určitě mohu s klidem říct, že chuť a tréninkové nasazení bylo vždy stejné. Prostě to tak bylo, ale nepřemýšlím nad tím a dívám se dopředu.

Přechod do dospělých je těžký. Ale tato sezona je rozjetá dobře.

Jsem rád, jak to teď jezdí. Uvidíme.

Máte nějaký předzávodní rituál? Oblíbené písničky, jídlo?

Nic speciálního nemám. Padesát minut před startem jdu na trenažer, dvacet minut před startem slézám. Nic jiného (usmívá se).

Když jsme spolu před lety dělali rozhovor, řádil jste tehdy v kadetech a juniorech v dresu Stadionu Louny, říkal jste, že vaším vzorem je Mathieu Van der Poel. Platí to?

Ano. Je famozní.

Co on předvádí ve světovém poháru…

Ano, také na to někdy koukám skoro s otevřenou pusou (smích).

Svezete se s ním na trati v Táboře? Třeba při tréninku?

To asi nevyjde, myslím, že ho ani v tréninku nepotkám. Jedeme každý jiný den. Ale určitě se na jeho jízdu podívám.