Druhou třetinu začali domácí lépe, než tu první a již v její 5. minutě trefil Smištík tyčku. Neuběhla ani minuta a hosté, kteří byli před domácí brankou důraznější zvýšili na 1:4. Pak dostali výhodu přesilové hry hráči Lokomotivy. I oni se prosadili v jejím závěru. Přesně se trefil Bezrouk.

Závěrečné dějství zahájila Lokomotiva náporem. Ve 43. minutě vyrazil ze své poloviny do rohu za brankou Kralup Smištík, před brankou našel Maška a ten snížil na 3:5. Časomíra se posunula o 12 sekund a bylo to jen o gól. To když se od odkryté branky trefil Linka. Stejný hráč měl krátce nato další šanci a střela mu nesedla a míček šel nad zívající branku.Domácím se podařilo Maškem vyrovnat, ale Wolves si po minutě vzali vedení zpět. Minutu a půl před koncem si vzali domácí oddechový čas. Do konce utkání zbývalo 5 vteřin, když se Princ mohl spolu se spoluhráči radovat z vyrovnání.

Následovalo prodloužení. Z něho uplynula pouze 1:37 minuty, když Hoffmana v brance Kralup překonal Fürstl a poslední bitva byla vítězně dobojována. Nadstavbová část již se Loun týkat nebude. Louny končí v tabulce A divize předposlední se ziskem 20 bodů a skóre 143:219.

„Dnešní utkání bylo nahoru a dolů.Skvělé obecenstvo bylo třešničkou na dortu a to nás hnalo stále bojovat a udělat ze zápasu drama. Skvělým výkonem a bojovností se nám podařilo vybojovat v domácí pevnosti 2 body.Na celý tým jsem hrdý a pyšný a jak je již tradicí Lounská forza se nevzdává do posledního hvizdu,“ komentoval trenér Lokomotivy Jiří Lindner.

TJ Lokomotiva Louny-STARNET - Kralupy Wolves 7:6p (1:3, 1:2, 4:1, 1:0)

Branky: 20. Linka, 32. Bezrouk, 43. Mašek, 44. Linka, 49. Mašek, 60. Princ, 62. Fürstl - 5. Malík, 12. Manek, 16. Štefl, 26. Mazánek, 35. Berka, 51. Manek. Vyloučení 2:1, využití 1:1, 100 diváků.

Lokomotiva Louny: Gieszmann - Bezrouk, Petrok, Princ, Helšus - Čonka, Linka, Smištík, Paseka, Láník, Fürstl, Bielik, Mašek.

Kralupy Wolves: Hoffmann - Carvan, Kozel, Horský, Bohata, Janouch, Suk - Šimon, Řehák, Štefl, Manek, Poloczek, Malík, Berka, Mazánek, Procházka.

Jaroslav Tošner