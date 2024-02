Naděje lounského Jindřicha zhasly pár vteřin po startu. Zabrzdil ho hromadný pád

/FOTO/ Zklamání. Velké. Tato emoce byla vidět v očích teplického Pavla Jindřicha, kterého pro velký cyklokros vychoval Stadion Louny, hned po dojezdu světového šampionátu cyklokrosařů v Táboře. Na nedávném republikovém mistrovství nejlepší muž do 23 snil o desítce, s patnáctkou by byl spokojený. Tak mluvil těsně před startem světového klání. Jenže. Pár vteřin po startu se vše změnilo, Jindřich se přimotal do hromadného pádu a hned v úvodu nabral obří ztrátu. Bojoval, snažil se, na těžké blátivé trati v Táboře to ale na lepší než 50. pozici nestačilo.

MS v cyklokrosu Tábor. Závod mužů do 23 let. Český reprezentant Pavel Jindřich. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý