Druhá část prvního poločasu už byla jasně v režii Loun. Střelecky se dařilo hlavně Ondrovi Kocourkovi, který v ní nastřílel 13 bodů, z toho tři trojky. Hosté na obdržené koše odpovídali spíše sporadicky a v polovině utkání svítil na tabuli stav 47:30 pro Louny.

Rovněž třetí čtvrtinu zápasu domácí zvládli na jedničku. Výborně bránili a dominovali pod vlastním košem. Dařila se střelba a před závěrečnou desetiminutovkou vedli domácí jasným rozdílem 26 bodů.

V závěrečné části už dostali prostor na palubovce všichni hráči z lavičky. Tempo již viditelně opadlo a hra na obou stranách byla plná nepřesností. Děčín dal v úvodu šestibodovou sérii a domácím se podařilo dát první koš až po šesti minutách hry. V této části byli sice hosté lepší, ale obrovskou bodovou ztrátu jen trochu zmírnili. Domácí v této části dali pouhopouhých 7 bodů, z nichž 3 byly z trestných hodů.

Louny stále zůstávají bez jediné porážky na čele tabulky a k příštímu utkání zajíždějí do Ústí nad Labem, kde budou hosty Skřivánků.

„Velmi dobré utkání. Přesně tahle jsme si to představovali. Takto jsme měli hrát od začátku sezóny. Polovinu soutěže jsme to ale museli zachraňovat my starší. Teď už je to na dobré cestě. Dnes nám to soupeř, který přijel jen v osmi lidech usnadnil. Oni neomladili, jako my a tak jsme věděli, že když udržíme vysoké tempo, tak to zvládneme, což se povedlo. Zahrála si celá lavička a všichni podali velmi dobrý výkon. Nadstavba se v této soutěži nehraje. Ze zbývajících pěti utkání bychom museli čtyřikrát prohrát, abychom přišli o prvenství v soutěži.

V rámci Final Four Českého poháru v basketbalu, který se bude hrát v lounské sportovní hale si zahrajeme i my. V sobotu 12. března sehrajeme utkání s Českou Lípou,“ zhodnotil zápas a pozval nás na basketbalový svátek trenér Loun Jakub Hnátek.

BA Louny - BK Děčín Juniorka 78:60 (21:16, 47:30, 71:45)

BA Louny: O. Kocourek 25 (4x 3 body), Vít 15, Krob 12 (2), V. Kučera 7 (1), Hnátek 6 (2), D. Kučera 5, Peterka 4, Kocek 4, Š. Kocourek, Grudza, Svoboda.

Děčín Juniorka: J. Fiala, Liga, Hammerle, Teršl. Fichtner, Důra, V. Fiala, Kvaček.

Jaroslav Tošner