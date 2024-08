Žatecká vodačka Lucie Nesnídalová potvrzuje svou výtečnou formu. Na mistrovství Evropy do 23 let v Krakově vybojovala stříbro v individuální kategorii kajakářek!

A to nebylo vše. Nesnídalová v Polsku spolu se svými reprezentačními kolegyněmi obhájila třetí příčku z letošního mistrovství světa. Pro odchovankyni Lokomotivy Žatec jsou to další úspěchy do již poměrně bohaté kariéry.