Lucie Svěcená, plavkyně ze Žatce, která dominuje v České republice mezi motýlkářkami, se připravuje na letní olympijské hry, které by mělo uspořádat Tokio. Tréninkové plány plní v otevřeném bazénu Victoria, který patří Vysokoškolskému sportovnímu centru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na Strahově se rozjíždí po zranění, které jí přípravu zprvu komplikovalo.

Lucie Svěcená | Foto: soukromý archiv Lucie Svěcené

„Je to u mě teď kvůli zdravotnímu stavu trochu komplikovanější, a proto se snažíme všechno přizpůsobovat mému zdraví. Věřím, že to za pár týdnů už bude o něco lepší a na soustředění v Turecku uděláme kus práce, kterou budeme moct během sezóny zúročit,“ snaží se být dvojnásobná medailistka z ME v krátkém bazénu pozitivní.