Domácí Lokomotiva po většinu utkání tahala za kratší konec, prohrávala o šest branek, přišla o dva zraněné hráče. Přesto se nepoložila a dovedla utkání s Jabloncem do vítězného konce. Louny a Jablonec dělil v tabulce před utkáním jediný bod. Vítěze mohl dvoubodový zisk posunout do vyšších pater. Hosté měli výhru na dosah, ale nakonec odjížděli se svěšenými hlavami a s nejtěsnější porážkou o gól.

Úvodní útoky obou celků se zastavili na brankařích Tomáši Zmatlíkovi na straně domácích a Davidovi Hlinkovi na straně Jablonce. Na první branku se čekalo až do začátku páté minuty. Padla do domácí sítě, ale na ní hned odpověděl Lacina. Pak se hosté tříbrankovou sérií odpoutali. V úvodu 15. minuty to bylo po brance Hány již 3:7. Domácí Holubec následně neproměnil sedmimetrový hod a Lokomotiva inkasovala z protiútoku na hrozivých 3:8. Domácí dostali další šanci na skórování ze sedmičky, ale ani Jahn nedokázal Hlinku překonat.

V 19. minutě to bylo už o šest branek a domácí si brali time. O minutu později se při pokusu o střelu po dopadu na palubovku zranil Miroslav Majtan, kterého ještě na palubovce ošetřili přivolaní zdravotníci a pak jej z haly odvezli na nosítkách. Lounští házenkáři začali hrát i za svého zraněného kamaráda. T. Zmatlík zastavil svými zákroky tři útoky soupeře a když ve 26. minutě svítil na ukazateli stav 8:11, bral si oddechový čas trenér Jablonce. Do branky Loun se pak postavil Patrik Perský a také jemu se mezi tyčemi dařilo. Běžela 28. minuta, když domácí přišli o dalšího hráče. Při útoku šel k zemi s bolestí v obličeji Karel Holubec po nechtěném úderu do levého oka a následně z utkání odstoupil. Zhruba půlminuty před koncem poločasu snížil na rozdíl dvou branek ze sedmičky Kuliš, jenže závěr domácí nezvládli a pět vteřin před poločasovou přestávkou inkasovali z ruky Hány.

Druhý poločas začínali útokem hosté. Domácí zachytili jejich rozehrávku a do brejku se vydal Pavlíček, jenže Hlinku nepřekonal. Ještě v polovině 42. minuty vedli hosté o pět branek, ale pak dal Varga dvě branky a po něm se trefil Jahn a najednou to bylo už jen o dvě branky. V končící 56. minutě dotáhl střelou z křídla Vraný svůj celek na rozdíl jediné branky 19:20 a Lacina následně vyrovnal. Drama vrcholilo, nervy pracovaly. Diváci Lokomotivu bouřlivě podporovali. V čase 59:05 poslal Louny do vedení Pavlíček. Z protiútoku mířil Hána nad a trenér Kuliš si bral další oddechový čas. Do konce utkání zbývalo 13 sekund a míč měli domácí. Hráči Jablonce vysunuli obranu na polovinu hrací plochy ve snaze zachytit míč, ale domácí jej udrželi a tím i vítězství.

„Nebylo to dobré utkání. Hráli jsme špatně, kostrbatě. Nedařila se střelba. Rozhodčí to zbytečně v první půli pustili a pak už to nezvládali ukočírovat. Měli jsme štěstí, že to dobře dopadlo. Jabloneckým se navíc zranila levá spojka, což jejich hru hodně ovlivnilo a nám pomohlo. Tentokrát při nás stálo štěstí,“ hodnotil po zápase trenér Loun Vlastimil Kuliš.

Louny jsou se ziskem 13 bodů nyní na 5. místě neúplné tabulky, protože některé celky za nimi mají o zápas či dva méně. Rovněž příští zápas odehraje Lokomotiva na domácí palubovce. V sobotu 19. března od 17 hodin budou hostit celek Libčic.

Lokomotiva Louny - TJ Elektro-Praga Jablonec n.N. 21:20 (9:12)

Louny: T. Zmatlík (Perský, D. Zmatlík) - Holubec 2, Čáda, Lacina 6, Majtan, O. Kuliš 1/1, Edelman, Jahn 3, Pavlíček 3. Nováček, Pavlas, Varga 4, Vraný 2, T. Svoboda.

Jablonec n. N.: Hlinka (Novák) - Kubík, Svoboda, Dědeček 3, Hána 9, Preisler, Kudrhalt, Krčka 6, Hassa, Smrček, Radosta 1. Kříž, Střižík 1.

Jaroslav Tošner