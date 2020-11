Jakou zatím má Žatec sezonu? Panuje s umístěním spokojenost?

Letošní sezóna je lepší, než byla ta předešlá, která byla úplně anulována. Myslím, že nám delší přestávka pomohla, abychom se na házenou zase těšili. S umístěním jsme docela spokojení. Pár zápasů nám těsně uniklo, ale o tom ten sport je. Stále je na čem pracovat.

Jaké zápasy se vám vydařily, jaké vám naopak vůbec nevyšly? A dokážete říct, proč tomu tak bylo?

Myslím, že většina utkání byla vyrovnaná. V Mostě jsme měli smůlu, chyběli nám tam kluci, kteří jezdí hrát I. ligu. Nepovedlo se nám především utkání se Všenicemi. Celé toto utkání pršelo a nám se střelecky nedařilo.

Jaké jste vůbec měli před sezonou cíle?

Cíle byly stejné jako v předchozí sezóně - hrát na vrchu tabulky. Především jsme chtěli zapojit všechny hráče z kádru.

Změnil se kádr oproti minulé sezoně?

Oproti minulé sezóně v týmu přibyli na hostování tři mladí litvínovštví útočníci. Nyní nastupují pouze dva, jelikož před začátkem II. ligy se třetí z nich zranil. Jinak jádro týmu zůstalo stejné.



Jak to máte s trenérem a trénováním? Je koučem stále Daniel Nociar?

Ano stále nás trénuje Daniel. Již v minulé sezóně, která byla také ukončena předčasně, už nenastupoval. Snažil se nám pomoci před dvěma lety při udržení v I. lize, ale to nám bohužel nepomohlo. Daniel již hrát neplánuje, chce mít možnost sportovat rekreačně alespoň se svými dětmi. Trénujeme jednou týdně v pátek, víckrát v týdnu se nedokážeme potkat.



Kteří hráči jsou oporami týmu? Splnují všichni očekávání?

V týmu máme již dlouhodobě stejné opory, které také jezdí hrát I. ligu za jiné týmy; některá utkání s námi proto ani neodehrají. Samozřejmě, že když jsou s námi, jsou utkání především psychicky jednodušší, ale nadruhou stranu nám to dává prostor, abychom se zlepšovali a stali se oporami my ostatní.

Trápila celek nějaká zranění, absence?

Zranění se nám naštěstí vyhýbala, až tedy na mě. Poslední dvojkolo Tymákov-Rožmitál jsem odehrál jen 10 minut. Poranil jsem si koleno, které léčím ještě teď.



Jaká II. liga je? Vypadá to, že celkem vyrovnaná.

Druhá liga je ve vrchní tabulce vyrovnaná, ale to je vždycky. Většinou je to o šesti až osmi týmech, které hrají vyrovnaně.

Jak se daří vám? Díval jsem se, že se vám daří dávat góly…

Ano něco mi tam spadlo… (smích) V letošní sezóně se ale daří střílet branky všem útočníkům.

Ted se nehraje, netrénuje. Velká komplikace, že? Možná, že se začne až na jaře. Co by to pro soutěž znamenalo?

Před přerušením soutěže se nám začalo dařit, vyhráli jsme 3 utkání po sobě. Trochu nás to mrzí, ale komplikace to není. Zase to musíme nastartovat a vyhrát dál. Už se začne stoprocentně až na jaře. Myslím si, že momentálně to tragédie není, jaro se může začít hrát 14 dní dříve než obvykle, nebo se naplánují nějaká dvojkola.



Jak se udržujete v kondici?

Snažíme se chodit jednou týdně běhat. Každý podle svého se snaží nějakým způsobem hýbat nebo chodit do fitka.

Ondřej Holl