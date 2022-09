„Skvělý odborník a trenér. Je za ním spousta vychovaných talentů. Spolehlivý, vždycky fér,“ hodnotí oslavence Petr Klouček, reprezentační kouč českých cyklokrosařů. „Historicky nenajdete v republice moc lepších trenérů,“ skládá Milanovi Chrobákovi poklonu muž, s kterým dlouhá léta a velmi úspěšně lounský trenér vedl reprezentační tým.

„Na mých úspěších má obrovskou zásluhu. Nejlepší trenér,“ nechala se slyšet Martina Mikulášková, pod vedením Milana Chrobáka stříbrná na evropském šampionátu, desátá na světovém, pátá v závodě světového poháru, členka světové špičky a několikanásobná mistryně republiky.

Do světa cyklistiky vstoupil Milan Chrobák v roce 1966, tehdy na závodě pořádaném Stadionem Louny. A tomuto jedinému klubu je věrný dodnes. Kvůli studiím na gymnáziu, a poté na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se závodění věnoval omezeně. Vystudoval ale obor trenérství cyklistiky a v roce 1975 začal v Lounech svou trenérskou dráhu. Jako trenér mládeže, které se ostatně hlavně věnuje celou kariéru.

Lounský trenér Milan Chrobák.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýPo odchodu Jiřího Levínského, pod kterým začínal, se v roce 1982 stal vedoucím trenérem lounského střediska. A v klubu pracoval jako profesionální kouč až do odchodu do důchodu v roce 2015. Ani poté ale ani „o milimetr“ nepolevil ze své práce, ve Stadionu stále mládež „na plný výkon“ trénuje. Stále jej můžete potkat na všech trénincích, při závodech podél trati, jak burcuje své svěřence.

V roce 1995 se stal asistentem reprezentačního trenéra, u české cyklokrosařské reprezentace pak byl až do roku 2010. Nejdříve s Jiřím Murdychem, a poté v legendární dvojici s Petrem Kloučkem. Během 15 let byl u zisku 25 medailí ze světových a evropských šampionátů, včetně několika titulů mistra světa.

„Máme spolu spoustu zážitků, opravdu hodně a jen dobré,“ směje se při vzpomínkách na společná reprezentační léta Petr Klouček, který se nedávno do reprezentačního křesla vrátil.

Ve výborném světle lounského trenéra připomíná například Petr Dlask, pětinásobný mistr republiky a vicemistr světa, později také reprezentační kouč. „Cyklistice výborně rozumí. Má skvěle zvládnutou metodiku. Má vždy férové jednání, jeho slovo platí. A navíc má skvělé výsledky, vychoval řadu talentů,“ říká.

Ale zpět do Loun. Jen namátkou, do cyklokrosové reprezentace dovedl Elsnice, Reha, Čecha, syna Jana Chrobáka, Friedeho, Novotného, a také Kamila Ausbuhera. Ten se v roce 1993 stal juniorským mistrem světa. „Pan Chrobák mi dal všechny základy, vše, co jsem do začátku potřeboval. V Lounech jsem začínal. Vzpomínám na to v dobrém, na jeho vedení, strávili jsme spolu spoustu času,“ popřál také Kamil Ausbuher.

I další vozili úspěchy. Opět jen namátkou. Reh z juniorského světového šampionátu v roce 1988 bronzovou, Friede v roce 1993 stříbrnou, Fůs pak přivezl bronz ze silnice.

O něco později pak přišla další skvělá lounská generace. Nipl, Mikulášková, nedávno Jindřich a Seeman. Také několik republikových titulů, skvělých evropských i světových úspěchů.

Milan Chrobák je jednou z největších trenérských osobností české cyklistiky, je členem výkonného výboru svazu, členem cyklokrosové komise. Pořadatelem českých pohárů na silnici, v cyklokrosu, ale také spolupořadatelem dodnes věhlasného závodu mládeže Mléčný závod, na který se sjížděla špička z celé Evropy. A hlavně je stále trenérem, který vypiplává další a další lounské talenty.

„Milan je výborný kamarád, i mimo sport. Dobrý člověk. Když potřebujete, vždycky vám pomůže, kdykoli. Je férový. Vše nejlepší,“ popřál za všechny Petr Klouček.