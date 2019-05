Žatec – Mužstvo Žatce bylo před začátkem nové sezony považováno i vinou exodu několika hráčů za outsidera, s většinou týmů ale hraje relativně vyrovnané partie. V 9. kole dokázalo potrápit i mistrovský Vsetín, který však ještě není ve formě, kterou měl při zisku titulu.

Nohejbal na stadionu Mládí v Žatci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Želinský

Žatec vstoupil do zápasu lépe, nedokázal ale vyhrát zápasy trojek, což rozhodlo o tom, že Vsetín zvítězil 6:4.



„Utkání bylo opravdu velmi vyrovnané. Může nás mrzet fakt, že ze čtyř trojic jsme nezískali ani set, i když k němu bylo leckdy blízko. To nás pravděpodobně stálo remízu. Jinak chci poděkovat všem klukům za bojovný výkon a také hostům za fair-play přístup. Celý zápas pískali zástupci obou oddílů, ale nebylo to vůbec na obtíž. Zdálo se mi, že se jednalo o jedno z nejpoklidnějších utkání,“ shrnul žatecký Petr Vít. (oh)