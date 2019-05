Louny – Už ve čtvrtek vypukne v polském Krakově OPEN Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech. S velkými nadějemi odjela k našim severním sousedům mistryně světaz loňského roku Adéla Citová z Loun, které titul mistryně Evropy ve sbírce chybí. Zkušená Belgičanka Lisa van Brande, která Evropu vyhrála před rokem, bude ale velkou překážkou.

Adéla Citová | Foto: Jaroslav Appeltauer

Citová i další závodnicez Juniorského fitness klubu Jitky Hofmannové nominace na mezinárodní soutěže potvrdily v domácím prostředí lounské sportovní haly, kde se konal III. nominační závod FISAF.



MILÁČEK PUBLIKA CHCE UKÁZAT TO NEJLEPŠÍ

„Makám na fyzičce, pilujeme choreografii, ve které jsmes trenérkou na konci přidaly dost náročný prvek, abychom zvedly její úroveň,“ prozradila Citová svazovým stránkám chvíli před tím, než vyrazila do Polska.



Čerstvá úspěšná maturantka se bude i v Krakově těšit v atraktivní kategorii žen přízni publika, její bezprostřednost fanoušky sportovního aerobiku fascinuje.

„Vždycky, když přicházím na plochu, fandí mi tolik lidí – celá hala soutěží se mnou a povzbuzuje mě. Je to obrovská podpora a chci divákům ukázat to nejlepší,“ nemůže se mladičká Severočeška dočkat dalšího závodu.



KONKURENCE BUDE V POLSKU OBROVSKÁ

Kromě Belgičanky Van Brande bude soupeřit i s dalšími kvalitními závodnicemi. Jednou z nich je Karolína Kudláčková ze Studia K Barrandov, loňská bronzová medailistka z ME.



Jak již je z názvu šampionátu patrné, konkurence bude obrovská. „Letošní mistrovství Evropy je OPEN, což znamená, že se ho mohou zúčastnit i závodníci z mimoevropských zemí. Vyhlášení vítězů pak bude dvojí – evropské a celkové,“ nastínila Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.



V LOUNECH SE DAŘILO I OSTATNÍM

Nyní ještě o několik dní zpět do lounské sportovní haly. Jitka Hofmannová, ředitelka zmiňovaného III. nominačního závodu a trenérka lounských závodnic, byla z vydařeného podniku jedním slovem nadšená. „Musím poděkovat všem závodníkům, kteří u nás v Lounech bojovali o nominace na ME a MS, protože tak nádherné sestavy se hned tak nevidí.“



Slova chvály nemá jen pro Citovou, která bez známek nervozity závodila den před svou maturitou, ale i pro své další svěřenkyně. „Adéla stejně jako v předešlých nominačních kolech nenašla mezi Češkami přemožitelku – v kategorii Senior Single Women zvítězila. Zlato pak brala ještě jednou v kategorii seniorských dvojic spolu s Karolínou Jánskou. Dalšími lounskými závodnicemi, postupující na ME a holandské podzimní MS, jsou juniorky v kategorii trií Leontýna Benešová, Naděžda Salačová a Karolína Švecová, které také postupují ze zlatého prvního místa. Z Loun je pak jak do Polska, i Holandska doprovodí jediný muž Robi Ahmad, který bude české barvy hájit v kategorii Kadet Men, a závodnice ve zcela nové kategorii Masters Andrea Suchopárová. Maminka zlaté juniorky Leontýny Benešové se na aerobikovou plochu vrátila po mnohaleté pauze, ale v Lounech získala mezi závodníky ve věkové kategorii 30+ bronz a postup na evropský i světový závod, což je skvělý úspěch,“ informuje Hofmannová.



PARÁDNĚ SE UKÁZALY I LOUNSKÉ NADĚJE

I závodnice, které se ještě do reprezentace neprobojovaly, ale v Lounech postoupily do finále, sklidily potlesk. „Juniorské duo Marika Glavaňáková a Lucie Rychtaříková skončilo na skvělém šestém místě; v singlu se dařilo juniorkám Naděždě Salačové, ve finále šesté, a Anitě Ahmad, ve finále deváté; kadetka Nikola Remutová byla ve finále desátá a těsně pod stupni vítězů se umístil tým nejmladších aerobiček v kategorii Aerobic Team Show 8-10 let. Navíc kadetka Adriana Zelenková získala v soutěži začátečníků v singlu třetí příčku,“ přidává Hofmannová.



Autor: Ondřej Holl