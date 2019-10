V nizozemském Leidenu reprezentantka lounského Juniorského fitness klubu Jitky Hofmannové porazila v nejprestižnější kategorii dospělých žen Australanku Keilyovou a po roce znovu vystoupala na nejvyšší stupínek. S oddílovou kolegyní Karolínou Jánskou navíc získala stříbro v kategorii dospělá dua.

V době, kdy sympatická sportovkyně své dovednosti ve sportovním aerobiku teprve pilovala, vyhrála Denisa Barešová jako poslední Češka světový šampionát. To se psal rok 2010.

„Ona a Olga Šípková byly částečně mojí motivací,“ přiznává Citová, která v dětství chodila v Lounech do taneční školy, po přestěhování do Louny zkoušela být například mažoretkou. Právě to, že se sportovnímu aerobiku věnuje už od útlého věku, je podle její trenérky Jitky Hofmannové důležitou složkou úspěchu. „V zahraničí tomu tak není, tam děti začínají až v kadetském i juniorském věku.“ Není proto divu, že se Adéla Citová stala první ženou z České republiky, která kdy obhájila titul mistryně světa.

Jaká obhajoba byla? „Bylo rozhodně těžší vyhrát podruhé. Nervozita a očekávání hrají velkou roli. Radost jsem ale měla stejnou. Je to stejný titul, stejná zlatá medaile. Jsem moc šťastná, že se mi povedlo to, o čem jsem snila.“ Jaké další mety má Adéla před sebou? „Nejsme olympijský sport. Mistrovství světa je našim vrcholem. Pořád se ale dá něco zlepšovat. Dokud mě ten sport bude bavit, tak u něj chci zůstat,“ usmívá se dívka, která trénuje každý den, někdy i dvakrát denně. Trenérka Hofmannová podotýká: „Australanka Allira Bullová vyhrála pětkrát za sebou, takže Áďa toho má ještě hodně před sebou.“ Vezměte jed na to, že příběh Superwoman Adély Citové rozhodně nekončí.

Ondřej Holl