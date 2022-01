První body utkání byly připsány na konto Chomutova a hosté drželi vedení až do třetí minuty, kdy měli k dobru tři body. Pak však přišla lounská osmibodová série se dvěma trojkami, která dostala domácí do vedení. První desetiminutovku nakonec ovládli poměrem 25:18. Všem zatrnulo v jejím závěru, kdy zůstal na palubovce ležet s bolestivou grimasou lounský Tomáš Peterka s poraněným kolenem.

Druhou část hry ovládli hosté, ale své bodové manko dokázali jen snížit na rozdíl čtyř bodů. Do hry se postupně vrátil i Peterka, jehož body se domácím určitě hodily, stejně jako jeho přehled pod domácím košem.

Druhý poločas už patřil jasně domácím, kteří svůj náskok postupně navyšovali až na konečných 72:56 pro Louny.

Jeden krok nemusí mít vždy jenom jedno řešení, říká lezecký talent Štípek

„Dnes spokojenost. Dobrý soupeř, proti kterému jsme předvedli solidní výkon. Mladí šli po utkání v Lovosicích do sebe. Tam kazili snad všechno, na co sáhli,“ říkal po zápase hrající trenér Jakub Hnátek. „Naši mladíci tam byli velkým zklamáním. Bohužel zapadají svým nasazením do této soutěže a nejsou schopni se prosadit proti starším a pomalejším protihráčům,“ doplnil jeho asistent Martin Jakeš, který tentokrát zůstal jen na lavičce a v teplácích.

„Blíží se doba, kdy si to budou muset odehrát sami. My s Martinem už budeme jen na lavičce. Určitě jim ještě pomohou naši staří mladí Tomáš s Martinem Peterkovími, nebo Vlastík Krob, kteří jsou o nějaký ten rok mladší než my dva,“ uzavřel Jakub Hnátek.

K dalšímu střetnutí jedou lounští basketbalisté 11. února do Roudnice.

BA Louny - BK Levharti Chomutov 72:56 (25:18 34:30 55:41)

BA Louny: M. Peterka 18, T. Peterka 12, O. Kocourek 8 (2 trojky), D. Kučera 8 (1 trojka), V. Kučera 7 (1 trojka), Š. Kocourek 7, Hnátek 5 (1 trojka), Kocek 4, Krob 3, Pichert, Grundza, Svoboda.

Levharti Chomutov: Hlava, Hušek, V. Mladý, Buhl, A. Mladý, Vyhnanovský, Horsica, Kopenec, Němeček, Škrába, Janů.

Jaroslav Tošner