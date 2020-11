Jak lze zhodnotit mistrovskou soutěž po čtyřech odehraných duelech? Zdá se, že herně to není zlé, ale bodů mohlo být více…

Mistrovskou soutěž zatím hodnotím jako nešťastnou. Pohárové zápasy, které se hrají mimo ligu, jsme vyhráli poměrně velkým rozdílem, podle mě nám to všem vlezlo do hlavy; přistupovali jsme tak k tréninku a přípravě. Hráli jsme v lize čtyři zápasy, celkově získali tři body. To určitě není to, co jsme si na začátku sezóny vytyčili. Za ztrátami bodů je podle mě naše koncovka a také zbytečné technické chyby. Ovšem věřím, že až se sezóna zase rozběhne, tak Lokomotiva bude nezastavitelná!

Co ještě kromě koncovky není ideální?

Asi naše zbrklost, která vede ke zmiňovaným zbytečným technickým chybám.

Jak už zaznělo, tak v poháru se vám daří. Dvě výhry vám do cesty přihrály slavnou Duklu. O to víc mrzí, že se nyní nemůže hrát, že?

Ano, musím říct, že do poháru jsme vlétli skutečně skvěle, vše nám vycházelo. Myslím si, že kdybychom se s Duklou střetli, tak by to pro diváky byl hodně atraktivní zápas. Škoda.

Jaké to pro vás hráče je, když už podruhé během roku jsou soutěže zastaveny a vy můžete tak nanejvýše běhat v parku nebo cvičit doma? Není to demotivační?

K této otázce bych přirovnal takový vtip: Slepá žena napsala román, a pak zjistila, že jí nepíše tužka. Z toho vyplývá, že všechna snaha byla úplně k ničemu.

Co vy osobně teď děláte pro udržení kondice?

Jdu se proběhnout maximálně dvakrát týdně, doma si občas zacvičím. Bohužel mi chybí jakákoliv motivace něco dělat, protože člověk neví, co jak bude.



A jaký máte názor na současnou situaci? Přijdou vám všechna ta opatření úměrná nebezpečí covidu, nebo byste nebyl až tak přísný a nechal byste alespoň děti chodit do školy, sportovat?

Myslím si, že dokud se tato nemoc nedotkne někoho z našich blízkých, tak ji nebudeme brát dostatečně vážně. Co se týče opatření, určitě je to velmi přísné, ale pokud odborníci říkají, že je to potřeba… Děj se vůle boží.



Omezují vás nařízení i mimo sport? Například v práci, ve stylu života, který jste byl zvyklý žít?

Jelikož jsem se letos stal učitelem, tak mě nařízení zasáhla celkem hodně. Momentálně pracuji v obýváku, kde probíhá distanční výuka, takže půlku dne strávím v jedné místnosti bez jakéhokoliv pohybu. Občas si teda odskočím k plotně.



Jaké ročníky učíte?

Momentálně zaskakuju za kantora, který je dlouhodobě nemocný. Učím na střední odborné škole v Mostě. Vyučuji matiku fyziku a informační technologie.



Jakou vlastně vy máte sezonu? Díval jsem se na statistiky - máte pomalu více trestných minut než branek Je to nějaký současný útlum, nebo standard?

(smích) Ano jsem v útlumu. Normálně mívám dvojnásob trestných minut. (smích) Ne, vážně: moje role v týmu je vinou spousty zranění už bohužel pouze pomocná. Jsem rád, že do týmu přišlo spoustu mladých kluků, kterým můžu jakýmkoliv způsobem pomoci se zlepšit.

Jaká zranění ovlivnila vaši kariéru?

Asi nejvíce mojí kariéru ovlivnilo zranění pravého ramene, ve kterém se mi natrhl sval. Byl sem skoro tři roky bez házené. Dále to bude levé rameno, ve kterém mi prasklo nějaké klíční pouzdro, ale to mě vyřadilo jen na měsíc. Momentálně mě ale nejvíce trápí bolest třísel, které mě limitují v rychlé změně pohybu. To se odráží i v mých minutách na hřišti. Když za zápas odehraju dohromady 20 minut je to až až. Teď je dlouhá pauza tak snad se mi vyléčí, neboť doktor mi řekl, že to chce hlavně klid.



Četl jsem o vás, že zpravidla dáváte hodně gólů ze sedmiček. Co je při této disciplíně důležité, aby byl střelec úspěšný?

Já jenom doufám, že to nebude číst nějaký z našich soupeřů, ale důležité je znát Ameriku. Blinkr doleva, jedu doprava. (smích)



Dokážete říct, jaké jsou šance brankáře a střelce při sedmičce? Ve fotbale se říká, že se penalta dá jen špatně kopnout. Platí něco podobného v házené?

Je to podle mě to samé. Sedmička se dá jen špatně hodit. Stejně jako penalta kopnout. Jen v házené je to stokrát těžší pro gólmana než ve fotbale. Klobouček dolů před všemi gólmany.



Hrajete pravou spojku. V čem je tento post specifický?

Pravá spojka je většinou určena pro leváky, ale bohužel náš tým nemá takového leváka, který by tento post zastal. Tak jsme se dostali na řadu my, praváci. Mně tento post vyhovuje, jelikož už nedokážu být tím ostrým střelcem, tak to týmu vynahrazuji svojí silou a asistencemi do křídla, které, když bůh dá, dá gól. (smích) Dříve jsem hrával levou spojku, ale bohužel přišlo zranění pravého ramene.



Vy jste hrál jen v Lounech?

Ano. Moje celá kariéra se odehrála v Lounech a jsem za to rád.



Dělal jste i jiný sport?

Před házenou jsem hrál fotbal. A tehdy za mnou přišel táta a řekl mi, ať si vyberu, co chci hrát. Já si zvolil házenou a už 18 let nelituji. Když není házená, tak si jdu kopnout za FK Chlumčany B vesnický fotbal na žízeň.



Co vás ještě baví?

Kromě sportu mě určitě baví čas strávený s mým psem, rodinou a přáteli. Jsem velkým fanouškem večerních dobrodružství (smích) ale čím jsem starší, tím víc se mi začíná líbit sledování seriálů a filmů.



Jaké máte s Lokomotivou dlouhodobé ambice?

Co se týče nás mužů, tak naše ambice jsou určitě skončit v první trojce. Myslím si, že náš tým toho letos dosáhne, protože k nám přibylo několik talentovaných dorostenců. Máme i kvalitní mládež, je do ní investováno maximum od vedení, takže určitě budou v budoucnu skvělé výsledky.



Ondřej Holl