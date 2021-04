Vedle výsledku a faktu, že duel přímo v hale mohly sledovat tři stovky fanoušků, se po utkání mluvilo i o emocích, které v sobě mělo. Nabídlo šarvátky, bitku domácího útočníka Jacka Rodewalda s libereckým Jaroslavem Vlachem, a především ránu pěstí Adama Musila do obličeje Tomáše Marcinka.

Celkem sudí rozdali 83 trestných minut. Pro Musila bylo vyloučení do konce střetnutí vůbec prvním trestem v tomto play-off. „Na ledě hráči mají emoce a Áda je neukrotil. Nikdo z nás tam nebyl, nevíme, co si řekli, co tomu předcházelo, jestli pád Marcinka, nebo co. Prostě hráči v tomto utkání mají své emoce a nemůžu říkat, jestli mě to překvapilo, nebo nepřekvapilo,“ uvedl trenér hostů Patrik Augusta.

„Samozřejmě tohle vidět nechceme, ale stalo se a stávat se bude. Je to finále, každý chce vyhrát a emoce v tom budou,“ doplnil Augusta.

Třinecký Václav Varaďa situaci moc neviděl. „Nevím, jestli Tomáš upadl, nebo došlo k zákroku na něj. Zaregistroval jsem až, když ležel a dostal pěstí do tváře, nebo kde to šlo. Zákrok byl ale schovaný za mantinelem a kamera to také nezaznamenala, takže ani zpětně na tabletu jsem se na to nemohl podívat. Každopádně by to tam být nemělo,“ soudil Varaďa.

„Pak už to bylo vypjaté, nervózní z obou stran, ale i to k tomu patří. Kdyby na ledě nebyly emoce – od nás ani od nich – asi by to nebyl dobrý finálový zápas,“ pokračoval Václav Varaďa.

„Je to play-off, každý chce vyhrát a tým, který prohrává, si připravuje půdu pro další zápas, takže jsme to čekali a popasovali jsme se s tím dobře,“ dodal útočník Martin Růžička.