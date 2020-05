Jak vnímáte současné rozvolňování vládních opatření?

Záleží, jak se to vezme. Z pohledu lékaře jej vnímám jako nutnost, protože ani my nemůžeme dále pracovat v omezeném režimu. Z pohledu hráče nohejbalu to jen kvituji. Přeci jen hráči nepatří vesměs do rizikové skupiny obyvatelstva, ať už vzhledem k věku či komorbiditám. (přítomnost jednoho či více onemocnění - pozn. autora)

Pro nohejbal se zdají být přiznivá. Již jste v tréninkovém procesu?

Příznivá? Opět záleží na úhlu pohledu. Trénovat jsem samozřejmě nepřestal ani v době přísného nouzového stavu, ovšem teď už individuální přípravu ve formě běhu a kola střídají pravidelné tréninky s míčem. Tím úhlem pohledu jsem myslel fakt, že se stále nedají hrát oficiální zápasy extraligy. Nohejbal je sport a jako takový slouží k zábavě lidí, teď bohužel není možnost bavit.



Pro jaký model zahájení soutěží jste? Hrát v květnu, červnu a dále, nebo až později?

Toto je často diskutované téma. Jak u nás v oddíle, tak na Českém nohejbalovém svazu. Samozřejmě mě i prezident ČNS několikrát kontaktoval s tím, jak to dle mého názoru vypadá s vývojem této situace. Já osobně si myslím, že možnost hrát oficiální zápasy bude až tak koncem léta. Proto ve hře visí dvě varianty - buď změna systému soutěže, hrálo by se podzim - jaro, nebo se letošní ročník extraligy neuskuteční. A ještě stále není vyřešena situace ohledně konání MS 2020, které se má konat v listopadu v Praze.



Panuje v tomto ve vašem týmu jednota?

Vesměs ano. Drtivá většina mých spoluhráčů byla pro anulování letošního ročníku. Můj bratr má takový indiferentní postoj a já jsem byl pro přechod na nový systém.



Proč?

Ještě bychom měli čas, než ligová zápolení započnou. Vesměs nemoc Covid-19 nepředstavuje pro hráče významné riziko. Zastávám názor, že v tuto dobu se mezi námi pohybuje velké množství asymptomatických nosičů a je otázkou času, kdy se každý z nás s virem SARS - coV-2 setká a v závislosti na imunitní reakci si jím projde, ať už ve formě abortivní nebo formě nemoci Covid-19. Stále ale budeme rizikem pro ohrožené skupiny obyvatel - ať už seniory nebo polymorbidní jedince - potencionální diváky a naše blízké.



Absolvovali hráči Žatce v době přísné karantény individuální tréninky, aby se udrželi ve formě?

Samozřejmě, někteří kromě fyzické přípravy hojně využívali i služeb norského psychologa Amundsena.



Nakolik se váš tým oproti předchozí sezoně změnil?

Tým drží pohromadě silou vůle již několik sezón. Bylo pár pokusů přilákat k nám i některé vytipované hráče, bohužel s efektem limitně se blížícím nule. Takže to až na výjimku bude stejná sestava, řekl bych nehynoucích sportovců. (úsměv)



Bude nějaká změna ve stylu hry?

Myslím si, že na našem stylu hry se toho moc nezmění. Již to všichni nějaký ten pátek hrajeme a až na dvě výjimky nemáme moc prostor pro variabilitu.



Jakou sezonu očekáváte? Bude opět pro Žatec záchranářská?

Můj bratr každým rokem, oznamuje do medií útok na titul. Takže si nemyslím, že by tomu letos mělo býti jinak. Já jsem menším utopistou a proto si myslím, že budeme bojovat o záchranu.



Proč vlastně Žatec poslední sezony hraje o záchranu? Je těžké konkurovat ostatním týmům?

Náš tým hraje vesměs o záchranu posledních možná 10 let. V nohejbalové extralize je špička dost úzká a získat anebo vychovat hráče, jež by vyčníval, je prakticky nadlidský úkol, jež se nám zatím nedaří. Náš kádr je i dosti úzký, jeho výkon vstává a padá v závislosti na zdraví jedinců.



Co od sezony očekáváte vy osobně? Už jste zkušený harcovník, jaké vy osobně máte cíle?

Ano, je to tak, už hodně pamatuji. A to patřím k ne úplně těm nejstarším u nás. (úsměv) Pokud se sezona rozběhne, tak čekám, že si ji užijeme, jako každý rok. Mým cíle stále zůstává MS 2020 v Praze.



Které týmy v nastávající sezoně budete favorizovat na přední příčky?

Myslím si, že tým Čakovic bude hlavním favoritem na titul

Na závěr, prosím, představte muže, kteří za Žatec hrají.

Ing. Petr Vít - vedoucí týmu, jeden z hlavních leadrů týmu a několikanásobný mistr republiky.

Ing. Vojtěch Sýs - jeden ze dvou špičkových trenérů a zároveň platný a úderný hráč.

Kovařík Jaroslav - náš benjamínek s herním potenciálem, jenž má ještě vše před sebou.

Marek Pertlík - druhý špičkový trenér, který perfektně sekunduje i ve hře dvojic a trojic.

Pinkr Petr - vynikající blokař extraligové úrovně a to již třetí dekádu let.

Zlatohlávek Jaroslav - specialista na postu nahrávače, jehož přibrzdilo zranění. Nyní je na nucené rekonvalescenci.

Kubát Jan - štíhlá atraktivní posila na blokařském postu, již dříve v našem oddíle působil, letos se chystá na comeback.

Jůzek Jan - klenot našeho týmu ve všem kromě nohejbalu - módní, vztahový a výživový poradce.