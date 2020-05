Druhý v pořadí žebříčku je Jan Pinka (TTC Litoměřice), třetí místo patří jeho oddílovému kolegovi Tomáši Tschakertovi.

Další pořadí:

4. Bíma Miroslav - Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s.

5. Lev Lukáš - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

6. Hruška Václav ml. - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

7. Bartošek Vít - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

8. Skokan Viktor - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

9. Bořík Milan - Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s.

10. Líska Tomáš - SK Štětí

11. Kváš Pavel - KST Apollo Ústí nad Labem z.s.

12. Fencl Jakub - Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s.

13. Macháček Jan - Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s.

14. Hrnčíř Jan - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

15. Woznicki Patrik - Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

16. Franěk Tomáš - TJ Sokol Filipov

17. Šmucr Jiří - Klub stolního tenisu Jirkov z.s.

18. Beránek Miroslav - Table tenis club Litvínov z. s.

19. Novák Libor - SK Štětí

20. Beneš Jiří - SKST Děčín, z.s.

Nejlepší umístěný z teplického okresu: 41. - 50. Rúža David - Sportovní klub stolního tenisu Teplice, z.s.

Nejlepší umístěný z lounského okresu: 31. - 40. Reichl Jaroslav ml. - Tělocvičná jednota Sokol Lenešice

Ondřej Holl